Нигерия подтвердила первый случай заболевания Эболой

Первый случай Эболы более чем за десять лет подтвердили в Нигерии. Опасное заболевание выявили у иностранки,..

Первый случай Эболы более чем за десять лет подтвердили в Нигерии. Опасное заболевание выявили у иностранки, живущей в столице страны Абудже. Власти ввели режим экстренного реагирования.

Женщина прибыла из Уганды 5 октября, а через два дня почувствовала недомогание. 11 октября она обратилась в частную больницу с симптомами, похожими на малярию. Анализ на Эболу ей сделали 19 октября.

Власти выявили 44 человека, контактировавших с заболевшей. Большинство – медицинские работники. Среди контактов также её муж, гражданин Швейцарии, который живёт с ней в Абудже.

Новость стала одной из главных тем на первых полосах местных газет.

[Эрика Дамеринква, госслужащая]:

«Я не очень боюсь, потому что её уже выявили и забрали. И я думаю, что, если её смогут там держать, болезнь не будет распространяться. И если правительство сможет как можно раньше что-то сделать, например, достать вакцину, то, думаю, это поможет».

[Абдуллахи Мохаммед, водитель такси]:

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«У нас много людей ходит вокруг. Все здоровы. Но как узнать, у кого Эбола? Этого никак не определишь. Поэтому необходимые меры нужно принимать вовремя. В наших медучреждениях нужно обеспечить полноценное обследование, чтобы уберечь других от заболевания».

По данным министерства здравоохранения Уганды, заболевшая также посещала Демократическую Республику Конго. Там продолжается вторая по масштабам вспышка Эболы в истории: зарегистрировано более девяти тысяч случаев заражения и более четырёх тысяч смертей.

Нынешнюю вспышку вызывает разновидность вируса Бундибугио. Одобренной вакцины против неё пока нет.

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