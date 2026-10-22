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Южная Корея призвала КНДР к переговорам после новых угроз

Южная Корея призвала КНДР к переговорам после новых угроз

Южная Корея призвала КНДР обсудить меры по снижению напряжённости на границе. Заявление прозвучало после новых угроз..

Дата загрузки: 2026-10-23

Южная Корея призвала КНДР к переговорам после новых угроз

Южная Корея призвала КНДР обсудить меры по снижению напряжённости на границе. Заявление прозвучало после новых угроз со стороны сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

[Чон Бит На, представитель Минобороны Южной Кореи]:
«Чтобы предотвратить неверное понимание ситуации и случайные столкновения, повторю ещё раз: Северной Корее необходимо сесть за стол переговоров, а эти действия должны прекратиться».

Ранее Ким Ё Чжон объявила, что в течение нескольких дней громкоговорители для вещания на Южную Корею приведут в готовность вдоль всей границы. Накануне она с высокопоставленными военными посетила приграничные укрепления и заявила, что трансляции начнутся не позднее конца октября.

Пхеньян также сообщил о готовности задействовать новые ответные меры, не уточнив, какие именно. Ким Ё Чжон предупредила Сеул о тяжёлых последствиях, если тот продолжит действия, которые Северная Корея называет вмешательством в свои внутренние дела.

В южнокорейском Объединённом комитете начальников штабов прокомментировали эти заявления.

[Чан До Ён, директор по связям с общественностью]:

«Мы не обнаружили никаких признаков того, что Северная Корея сейчас развёртывает новое вооружение или что-либо подобное. Однако, поскольку Северная Корея выступила с такими заявлениями, мы внимательно следим за ситуацией».

Ким Ё Чжон также обвинила южнокорейских военных в трансляциях и стрельбе в нескольких местах у границы. Сеул заявил, что предупредительные выстрелы были законной оборонительной мерой.

Министерство обороны Южной Кореи предупредило, что примет соразмерные меры, если КНДР осуществит свои угрозы. Решения о конкретных действиях пока не принято.

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