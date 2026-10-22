Южная Корея призвала КНДР к переговорам после новых угроз

Южная Корея призвала КНДР обсудить меры по снижению напряжённости на границе. Заявление прозвучало после новых угроз..

Южная Корея призвала КНДР обсудить меры по снижению напряжённости на границе. Заявление прозвучало после новых угроз со стороны сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

[Чон Бит На, представитель Минобороны Южной Кореи]:

«Чтобы предотвратить неверное понимание ситуации и случайные столкновения, повторю ещё раз: Северной Корее необходимо сесть за стол переговоров, а эти действия должны прекратиться».

Ранее Ким Ё Чжон объявила, что в течение нескольких дней громкоговорители для вещания на Южную Корею приведут в готовность вдоль всей границы. Накануне она с высокопоставленными военными посетила приграничные укрепления и заявила, что трансляции начнутся не позднее конца октября.

Пхеньян также сообщил о готовности задействовать новые ответные меры, не уточнив, какие именно. Ким Ё Чжон предупредила Сеул о тяжёлых последствиях, если тот продолжит действия, которые Северная Корея называет вмешательством в свои внутренние дела.

В южнокорейском Объединённом комитете начальников штабов прокомментировали эти заявления.

[Чан До Ён, директор по связям с общественностью]:

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«Мы не обнаружили никаких признаков того, что Северная Корея сейчас развёртывает новое вооружение или что-либо подобное. Однако, поскольку Северная Корея выступила с такими заявлениями, мы внимательно следим за ситуацией».

Ким Ё Чжон также обвинила южнокорейских военных в трансляциях и стрельбе в нескольких местах у границы. Сеул заявил, что предупредительные выстрелы были законной оборонительной мерой.

Министерство обороны Южной Кореи предупредило, что примет соразмерные меры, если КНДР осуществит свои угрозы. Решения о конкретных действиях пока не принято.

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