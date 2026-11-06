В Лондон перевезли первого британца, заразившегося Эболой во время текущей вспышки

В Лондон привезли британского медработника, который заразился лихорадкой Эбола в ДР Конго. Он прибыл в..
Дата загрузки: 2026-11-06
В Лондон привезли британского медработника, который заразился лихорадкой Эбола в ДР Конго. Он прибыл в больницу «Ройал Фри». Как сообщают британские СМИ, он будет проходить лечение в специализированном инфекционном отделении.
Это первый случай заражения гражданина Великобритании, связанный с текущей вспышкой Эболы.
Личность мужчины не разглашают. Известно, что в ДР Конго заразившийся медработник оказывал помощь в борьбе со вспышкой Эболы. Его туда направила гуманитарная организация.
Британские власти заявили, что этот случай не должен оказать серьёзного влияния на общественное здравоохранение в Великобритании, а также на международные поездки и торговлю.
Вспышка Эболы в ДР Конго – вторая по масштабам за всю историю наблюдений. По состоянию на конец октября было зарегистрировано более 10 000 подтверждённых случаев заболевания и почти 5000 смертей.
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