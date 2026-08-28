Вспышка Эболы в ДР Конго – самая быстрорастущая эпидемия: Генсек ООН

Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго – самая быстрорастущая эпидемия этого вируса в истории. И мер..

Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго – самая быстрорастущая эпидемия этого вируса в истории. И мер по её сдерживанию принимается недостаточно. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

В ДР Конго подтверждено уже более 5700 случаев заражения, 2744 человека умерли. Каждую неделю регистрируют 500 новых случаев.

Генеральный секретарь ООН сообщил, что на борьбу с эпидемией и гуманитарные нужды необходимо 2 миллиарда 130 миллионов долларов. Пока удалось собрать менее половины. Значительный вклад сделали США.

[Антонио Гутерриш, Генеральный секретарь ООН]:

«Но этих ресурсов хватит на недели, а не на месяцы. Без дополнительного финансирования жизненно важные операции невозможно будет провести как раз тогда, когда потребуется их расширить».

Глава ООН призвал доноров выделить ещё более миллиарда долларов. Он также отметил, что эпидемия распространяется в одном из самых нестабильных регионов мира.

Три десятилетия вооружённых конфликтов только в провинции Итури вынудили миллион человек покинуть свои дома, затруднили доступ к продовольствию, здравоохранению и другим основным услугам.

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Более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите. При этом системы здравоохранения перегружены из-за плохой инфраструктуры. До отдалённых деревень по-прежнему трудно добраться.

Между тем Всемирная организация здравоохранения подтвердила окончание вспышки лихорадки Эбола в Уганде. После выписки последнего пациента из больницы прошло 42 дня, и за это время не было ни одного подтверждённого случая Эболы.

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