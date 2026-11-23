Трагедия в Нигерии. В штате Байэлса на юге страны перевернулась переполненная лодка, в которой люди плыли..
Дата загрузки: 2026-11-24
Трагедия в Нигерии. В штате Байэлса на юге страны перевернулась переполненная лодка, в которой люди плыли на похороны. Погибло не менее 24 человек.
[Рут, родственница погибших]:
«Я своими глазами видела более 15 тел – только с нашей стороны достали пять, и это не считая тех, кого нашли с самого утра».
[Чиди Огуду, глава спасательной миссии]:
«Мы делаем всё возможное, чтобы найти и поднять все тела».
Ещё 24 человека удалось спасти.
Судно направлялось из Аямы в населенный пункт Укубие для проведения похоронной церемонии. В полиции сообщили, что причиной трагедии стала техническая неисправность лодки.
Губернатор штата посетил место трагедии и распорядился выявить виновных.
На водных путях Нигерии аварии с участием судов – явление нередкое. Лодки часто переполнены, а правила техники безопасности не соблюдаются.
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