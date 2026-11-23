Трагедия в Нигерии. В штате Байэлса на юге страны перевернулась переполненная лодка, в которой люди плыли..

Трагедия в Нигерии. В штате Байэлса на юге страны перевернулась переполненная лодка, в которой люди плыли на похороны. Погибло не менее 24 человек.

[Рут, родственница погибших]:

«Я своими глазами видела более 15 тел – только с нашей стороны достали пять, и это не считая тех, кого нашли с самого утра». [Чиди Огуду, глава спасательной миссии]:

«Мы делаем всё возможное, чтобы найти и поднять все тела». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ещё 24 человека удалось спасти.

Судно направлялось из Аямы в населенный пункт Укубие для проведения похоронной церемонии. В полиции сообщили, что причиной трагедии стала техническая неисправность лодки.

Губернатор штата посетил место трагедии и распорядился выявить виновных.

На водных путях Нигерии аварии с участием судов – явление нередкое. Лодки часто переполнены, а правила техники безопасности не соблюдаются.

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