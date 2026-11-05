Переболевшие лихорадкой Эбола помогают детям, заразившимся опасным вирусом

Конголезец Джеркис Махамба победил Эболу и теперь помогает больным детям, которые лечатся от того же вируса..

Конголезец Джеркис Махамба победил Эболу и теперь помогает больным детям, которые лечатся от того же вируса в больнице в Бутембо и находятся в изоляции.

[Джеркис Махамба, сотрудник организации «Врачи без границ»]:

«Я зашёл в палату, потому что услышал, как плачет больной ребёнок. Решил узнать, что случилось и что ему нужно. Оказалось, ему просто одиноко. Я остался с ним, мы поиграли, и через несколько минут он успокоился, а потом уснул».

После выздоровления Джеркис начал работать в организации «Врачи без границ». Он стал одним из многих переболевших, кто теперь помогает на передовой борьбы с вирусом Эбола.

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Джеркис также общается с родителями или родственниками маленьких пациентов.

[Джеркис Махамба, сотрудник организации «Врачи без границ»]:

«Важно поддерживать родителей: давать им психологическую опору. Когда они чувствуют поддержку, у них сохраняется надежда, они верят, что их ребёнок может выздороветь. А когда ребенок чувствует, что рядом кто-то есть, он перестаёт тревожиться».

Родственники детей благодарны за помощь.

[Камбале Сьявула Волонте, дядя больного ребенка]:

«Мы видим, сколько усилий Джеркис прикладывает, заботясь о малыше. Младенец не может сказать, что чувствует, но Джеркис старается понять, что ему нужно: даёт воды или приносит что-то другое, а ещё говорит нам, что именно нужно ребёнку».

Вспышку Эболы в ДР Конго объявили в середине мая. Она стала самой крупной и смертоносной в истории страны. Уже зарегистрировано примерно 10 500 подтверждённых случаев заражения и более 5000 смертей.

Это также вторая по величине вспышка Эболы в мире после эпидемии в Западной Африке в 2014 году и самая крупная вспышка, вызванная штаммом Бундибугио, против которого нет лекарств и вакцины.

При этом она распространяется быстрее, чем предыдущие эпидемии Эболы, а эффективно её сдерживать мешают нехватка ресурсов, вооружённые конфликты и недоверие местного населения.

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