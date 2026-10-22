В центре Афин в жилом доме прогремел взрыв. Сообщают о четверых пострадавших. Это двое полицейских и..

В жилом доме в Афинах прогремел взрыв, есть пострадавшие

В центре Афин в жилом доме прогремел взрыв. Сообщают о четверых пострадавших. Это двое полицейских и двое гражданских лиц. Их доставили в больницу.

По данным полиции, взрыв произошёл в момент, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к зданию в районе Колонос и подняли рюкзак, в котором, как предполагалось, могли находиться наркотики.

[жительница Афин]:

«Мы живём на третьем этаже. В момент взрыва мой сын был в ванной. Он позвонил мне и сказал: «Мама, был взрыв». Я была на работе. Слава богу, что я заканчиваю в четыре часа. Если бы это случилось на пятнадцать минут раньше, я как раз вошла бы в дом и могла бы тоже пострадать. (Я слышала), что у входа лежала сумка». [Спирос Нанаусис, владелец местного кафе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы услышали хлопок, я вышел на улицу и увидел дым. Полиция и машины скорой помощи прибыли очень быстро, несмотря на оживлённое движение. Очень оперативно».

Ранее в полицию поступил звонок от жильца и управляющего домом. Они сообщили о подозрительном предмете у входа в здание. Позже на месте были обнаружены фрагменты взрывного устройства.

В полиции считают, что его могли привести в действие дистанционно.

Управляющий домом также получил ранения при взрыве. Полиция не рассматривает произошедшее как теракт. Следствие ведёт отдел по расследованию убийств.

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