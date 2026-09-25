В этой ирландской деревне в графстве Лимерик спасают тех, кого многие предпочли бы никогда не видеть..

Второй шанс: в Ирландии спасают больных и раненых летучих мышей

В этой ирландской деревне в графстве Лимерик спасают тех, кого многие предпочли бы никогда не видеть поблизости. Местный центр реабилитации принимает на лечение больных и раненых летучих мышей, а затем возвращают их в дикую природу.

Сьюзан Кервин открыла организацию во время пандемии. Именно тогда эти животные стали вызывать у людей особенно сильный страх. Многие полагали, что летучие мыши могут переносить ковид.

[Сьюзан Кервин, глава организации Bat Rehabilitation Ireland]:

«Мне ежедневно звонили люди, охваченные ужасом. Они не хотели, чтобы летучие мыши селились рядом с их домами; некоторые угрожали заделать щели монтажной пеной, замуровав животных внутри, грозились убить их или выкурить огнём из зданий, где те укрывались».

Так что Сьюзан решила превратить заботу о летучих мышах ещё и в просветительскую деятельность. Сейчас организации помогают 50 волонтёров со всей Ирландии.

В центр попадает много нетопырей-карликов. Это самый мелкий вид рукокрылых в Европе.

[Сьюзан Кервин, глава организации Bat Rehabilitation Ireland]:

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«Этого маленького нетопыря-карлика нашли почти полностью лысым. А такое нехарактерно для молодых особей. Мы не знаем, в чём причина: то ли в том, что лето выдалось очень жарким, а убежище находилось под крышей из оцинкованной стали, то ли дело в генетике или особенностях питания».

На теле летучих мышей часто бывают паразиты. Их снимают, а затем отправляют на анализ в университет. Это помогает отслеживать состояние местных популяций рукокрылых.

Перед выпуском на летучих мышей надевают лёгкое кольцо с номером. Так животное можно будет узнать, если оно попадёт в центр снова. Напоследок подопечных кормят.

[Сьюзан Кервин, глава организации Bat Rehabilitation Ireland]:

«По крайней мере, она будет сыта, когда улетит».

Вылеченных нетопырей часто выпускают на кладбище на окраине деревни, где находятся старинный замок и средневековая церковь. Летучие мыши обитают здесь уже много столетий.

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