В Кении выявили первый случай заболевания Эболой

Кения подтвердила первый завозной случай заболевания лихорадкой Эбола. Власти оперативно выявили и изолировали заболевшего. Инфекцию нашли..
Дата загрузки: 2026-10-07
Кения подтвердила первый завозной случай заболевания лихорадкой Эбола.
Власти оперативно выявили и изолировали заболевшего. Инфекцию нашли у гражданина Кении, проживавшего в ДР Конго и прибывшего в Найроби 3 октября.
Пациент скончался. На данный момент выявлено 28 человек, контактировавших с ним, в том числе это члены семьи и медицинские работники.
Инцформацию подтвердили и в ООН.
В то же время в восточной части Демократической Республики Конго ускорилось распространение вируса. В стране зарегистрировано более 8000 случаев заболевания и свыше 4000 смертей.
[Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генсека ООН]:
«В последние дни темпы распространения вируса возросли в провинциях Итури и Северное Киву: на их долю приходится более 94 процентов новых случаев заражения».
ДР Конго борется с крупнейшей в своей истории вспышкой Эболы, вызванной редким штаммом «Бундибуджио».
О вспышке было объявлено в середине мая, однако по факту она могла начаться за несколько месяцев до этого.
Всемирная организация здравоохранения и её партнёры оказывают поддержку в обеспечении готовности и мерах реагирования.
Напомним, ранее вспышка распространилась на Уганду, где выявили 20 случаев заболевания и два летальных исхода. Однако в августе ВОЗ объявила страну свободна от этого заболевания.
Вирус Эбола передается при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей – как живых, так и умерших. Болезнь вызывает лихорадку, рвоту, диарею, а в тяжёлых случаях – внутренние и внешние кровотечения.
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