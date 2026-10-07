Кения подтвердила первый завозной случай заболевания лихорадкой Эбола. Власти оперативно выявили и изолировали заболевшего. Инфекцию нашли..

В Кении выявили первый случай заболевания Эболой

Кения подтвердила первый завозной случай заболевания лихорадкой Эбола.

Власти оперативно выявили и изолировали заболевшего. Инфекцию нашли ​​у гражданина Кении, проживавшего в ДР Конго и прибывшего в Найроби 3 октября.

Пациент скончался. На данный момент выявлено 28 человек, контактировавших с ним, в том числе это члены семьи и медицинские работники.

Инцформацию подтвердили и в ООН.

В то же время в восточной части Демократической Республики Конго ускорилось распространение вируса. В стране зарегистрировано более 8000 случаев заболевания и свыше 4000 смертей.

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«В последние дни темпы распространения вируса возросли в провинциях Итури и Северное Киву: на их долю приходится более 94 процентов новых случаев заражения».

ДР Конго борется с крупнейшей в своей истории вспышкой Эболы, вызванной редким штаммом «Бундибуджио».

О вспышке было объявлено в середине мая, однако по факту она могла начаться за несколько месяцев до этого.

Всемирная организация здравоохранения и её партнёры оказывают поддержку в обеспечении готовности и мерах реагирования.

Напомним, ранее вспышка распространилась на Уганду, где выявили 20 случаев заболевания и два летальных исхода. Однако в августе ВОЗ объявила страну свободна от этого заболевания.

Вирус Эбола передается при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей – как живых, так и умерших. Болезнь вызывает лихорадку, рвоту, диарею, а в тяжёлых случаях – внутренние и внешние кровотечения.

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