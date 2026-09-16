В ДР Конго заявили, что пик вспышки Эболы уже пройден

В Демократической Республике Конго количество новых случаев Эболы уменьшилось со 120 до 80 в день. Суточное..
Дата загрузки: 2026-09-17
В Демократической Республике Конго количество новых случаев Эболы уменьшилось со 120 до 80 в день. Суточное число смертей также сократилось – примерно с 50 до 30.
Министр здравоохранения страны говорит, что максимальные показатели пришлись на середину августа.
[Самуэль Роже Камба, министр здравоохранения ДР Конго]:
«Примерно с 10 по 15 августа мы регистрировали наибольшее число пациентов и смертей в сутки. Теперь мы видим, что каждый день всё меньше новых случаев и смертей. Поэтому мы говорим, что пик уже позади».
По данным властей, на 15 сентября в стране подтвердили более 7000 случаев заболевания и более 3500 смертей. Вспышка затронула 62 района в семи провинциях.
В провинции Итури, где появились первые случаи, ситуация заметно улучшилась.
[Жан-Жак Муембе, директор Института биомедицинских исследований]:
«Здесь, в Итури, показатели становятся зелёными, хотя раньше все они были красными. Мы не говорим, что эпидемия закончилась. Мы говорим, что группы реагирования и нынешняя система координации держат ситуацию под контролем».
При этом в провинции Северное Киву число случаев продолжает быстро расти. За последние 20 дней там зарегистрировали 555 новых подтверждённых случаев.
Эксперты называют ситуацию в провинции тревожной из-за высокой плотности населения, перемещений людей и проблем с безопасностью.
Представители ООН предупреждают, что говорить о завершении пика пока рано. По их словам, вспышка может снова набрать обороты даже после первых признаков улучшения.
Короткая ссылка на эту страницу: