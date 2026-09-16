В Демократической Республике Конго количество новых случаев Эболы уменьшилось со 120 до 80 в день. Суточное..

В ДР Конго заявили, что пик вспышки Эболы уже пройден

В Демократической Республике Конго количество новых случаев Эболы уменьшилось со 120 до 80 в день. Суточное число смертей также сократилось – примерно с 50 до 30.

Министр здравоохранения страны говорит, что максимальные показатели пришлись на середину августа.

[Самуэль Роже Камба, министр здравоохранения ДР Конго]:

«Примерно с 10 по 15 августа мы регистрировали наибольшее число пациентов и смертей в сутки. Теперь мы видим, что каждый день всё меньше новых случаев и смертей. Поэтому мы говорим, что пик уже позади».

По данным властей, на 15 сентября в стране подтвердили более 7000 случаев заболевания и более 3500 смертей. Вспышка затронула 62 района в семи провинциях.

В провинции Итури, где появились первые случаи, ситуация заметно улучшилась.

[Жан-Жак Муембе, директор Института биомедицинских исследований]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Здесь, в Итури, показатели становятся зелёными, хотя раньше все они были красными. Мы не говорим, что эпидемия закончилась. Мы говорим, что группы реагирования и нынешняя система координации держат ситуацию под контролем».

При этом в провинции Северное Киву число случаев продолжает быстро расти. За последние 20 дней там зарегистрировали 555 новых подтверждённых случаев.

Эксперты называют ситуацию в провинции тревожной из-за высокой плотности населения, перемещений людей и проблем с безопасностью.

Представители ООН предупреждают, что говорить о завершении пика пока рано. По их словам, вспышка может снова набрать обороты даже после первых признаков улучшения.

Короткая ссылка на эту страницу: