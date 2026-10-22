Огромный сухогруз у пляжа: необычная картина в Калининградской области

130-метровый сухогруз Sunny Faith, севший на мель близ посёлка Янтарный в Калининградской области, превратился в местную..

130-метровый сухогруз Sunny Faith, севший на мель близ посёлка Янтарный в Калининградской области, превратился в местную достопримечательность. Люди идут на пляж сфотографироваться и прогуляться рядом с кораблём.

[житель Калининградской области]:

«Удивился размерам данного корабля. Почувствовал величие, скажем так».

Сухогруз, идущий под флагом Багамских островов, оказался на мели 9 октября во время сильного шторма в Балтийском море.

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По заявлению властей Калининградской области, экипаж неверно оценил силу и направление ветра, из-за чего судно снесло к берегу.

Капитан не стал подавать сигнал бедствия, а команда приняла решение остаться на борту, поскольку необходимости в эвакуации нет. На корабле достаточно продуктов питания и медикаментов. Все 19 членов экипажа находятся в безопасности, а судно повреждений не получило.

[жительница Калининградской области]:

«Я расстроилась, потому что пострадали люди, которым нужно как-то отсюда выбраться. Природа, возможно, пострадает, если его отсюда не уберут».

До происшествия Sunny Faith стоял на якоре недалеко от Калининграда, прибыв из алжирского порта Скикда. Сейчас планируется операция по снятию судна с мели. Для этого представители судовладельца намерены нанять коммерческую компанию.

Российские власти контролируют ситуацию, а транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия.

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