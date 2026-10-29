Фотография в соцсети помогла открыть новый вид гигантской кувшинки

Соцсети помогли учёным сделать новое открытие в мире растений. Всё началось с того, что ботаник Карлос..

Соцсети помогли учёным сделать новое открытие в мире растений. Всё началось с того, что ботаник Карлос Магдалена из Садов Кью в Лондоне заметил фотографию с гигантской кувшинкой. Согласно подписи, это была виктория амазонская. Но местоположение указывало на Колумбию.

[Карлос Магдалена, ботаник]:

«Сначала я подумал: ну вот, очередное фото виктории амазонской, но потом обратил внимание на геолокацию – Инирида. Я немного путешествовал по Колумбии и знаю, что этого растения там быть не должно. Это стало для меня подсказкой».

Ботаник открыл в телефоне карту и на спутниковых снимках нашёл растение в озёрах близ реки Инирида. После этого начал готовить экспедицию. После пяти дней поисков исследователи нашли только два экземпляра, но ни один не цвёл, а для описания нового вида наличие цветка необходимо.

Команда собиралась на следующий день возвращаться домой, но местный лодочник сообщил, что знает, где ещё есть такие растения. Учёные решили предпринять последнюю попытку и отправились на поиски глубокой ночью.

[Карлос Магдалена, ботаник]:

«Это было удивительное путешествие: мы плыли в темноте четыре с половиной часа. Наш проводник знал каждое дерево, каждую ветку – по ним определял уровень воды. А перед самым рассветом мы добрались до озера и увидели пять растений. Признаюсь: я едва не расплакался».

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Одна кувшинка цвела, и исследователи смогли описать новый вид. Назвали викторией колумбийской. Её листья в поперечнике достигают двух метров.

Примечательно, что четыре года назад Карлос Магдалена идентифицировал крупнейшую в мире кувшинку викторию боливийскую. Её листья в диаметре превышают три метра и способны выдержать вес как минимум двух человек.

По оценкам исследователей, в дикой природе насчитывается от 30 до 50 экземпляров виктории колумбийской. Учёные планируют добиться включения этого вида в Красную книгу.

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