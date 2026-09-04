Воздушные шары заполнили небо над средневековым чешским городом Градец-Кралове. Здесь проходит международный фестиваль воздухоплавания. Участвуют команды из Чехии, Польши, Нидерландов и Швеции. Всего в небо поднялись более 50 аэростатов.

[Петр Витек, пилот]:

«Я участвую в этом мероприятии второй год подряд. И мне нравится в Градец-Кралове, потому что наша компания первой организовала здесь фестиваль Balloon Sky 20 лет назад. И я рад, что есть преемники, которые продолжат это дело».

До этого фестиваль Balloon Sky проходил с 1996 по 2002 год. В прошлом году его возродили под прежним названием, но организаторы уже другие.

[Давид Линек, директор полётов фестиваля Balloon Sky]:

«Это международный фестиваль, крупнейший в Чехии в этом году. И мы взлетаем из Градец-Кралове. Рассчитываем полететь на восток и приземлиться на закате где-нибудь в районе Тршебеховице-под-Оребем».

Утренние полёты воздушных шаров проходят в формате соревнований. Задача пилота – провести аэростат над колокольней Белая башня, которая находится в центре города.

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Во время фестиваля также пройдут музыкальные выступления и мероприятия для детей. А главным украшением станет музыкальное ночное шоу воздушных шаров.

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