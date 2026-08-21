Грязь и солёная вода: туристы приезжают на необычный курорт Болгарии

Покрыться грязью и поплавать в воде, в которой почти невозможно утонуть, предлагают туристам на болгарском побережье..

Покрыться грязью и поплавать в воде, в которой почти невозможно утонуть, предлагают туристам на болгарском побережье Чёрного моря.

У Бургаса находится Атанасовское озеро с открытыми грязевыми и соляными бассейнами. Вода здесь имеет характерный красно-розовый оттенок.

[Омер Карен, турист из Израиля]:

«Отличное место. Красная и солёная вода, в ней можно плавать, и можно намазаться грязью. Это хорошо для кожи, здесь прекрасное место и прекрасные люди. Я рекомендую приехать сюда, в Бургас».

Высокая концентрация соли в воде позволяет держаться на поверхности.

[Матеуш Выстепек, турист из Польши]:

«Если сравнивать с другими впечатлениями от моей поездки по Болгарии, это место, думаю, немного недооценено, потому что здесь всего за пять евро можно отлично искупаться. Так почему бы и нет? Кроме того, отсюда очень близко до пляжа и вообще до побережья».

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Всего в 13 километрах отсюда находится ещё одна солёная лагуна у побережья – Поморийское озеро. Здесь при местном музее также ведут традиционную добычу соли. Производство небольшое. Летом соляные бассейны дают от трёх до 15 тонн соли.

Кроме того, в музее можно увидеть деревянные инструменты, которыми веками пользуются при добыче.

[Елена Йорданова, главный куратор Музея соли в Поморие]:

«К сожалению, древняя традиция производства соли – извлечение соли из морской воды – в значительной степени исчезла. Сейчас Музей соли сохраняет это наследие. Территория занимает 20 акров муниципальной земли, а производство даёт только символическое количество соли».

Озёра важны не только для производства соли и туризма. Это охраняемые водно-болотные территории, где останавливаются и кормятся перелётные птицы.

Оба водоёма находятся на маршруте Via Pontica – одном из главных миграционных путей птиц в Европе, который проходит вдоль западного побережья Чёрного моря. В этих местах можно увидеть фламинго и других водоплавающих птиц.

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