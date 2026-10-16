Самое древнее в мире затонувшее судно нашли к берегов Турции

Остатки самого древнего затонувшего корабля нашли у берегов Турции. Это торговое судно ходило в плавание в..

Остатки самого древнего затонувшего корабля нашли у берегов Турции. Это торговое судно ходило в плавание в эпоху бронзового века.

Следы кораблекрушения обнаружили у побережья острова Кекова. Длина судна была примерно десять метров. Его деревянный корпус не сохранился, поэтому определить возраст корабля с помощью радиоуглеродного датирования невозможно.

Однако археологи нашли три больших каменных якоря и 30 керамических амфор. По этим древним сосудам и определили возраст корабля. Учёные полагают, что амфоры сделали 4400-4700 лет назад. Возраст установили по форме, орнаменту и особенностям изготовления сосудов. Похожие находки известны по раскопкам в Египте и на Ближнем Востоке.

[Хакан Ониз, морской археолог]:

«Анализ глины и её цвет – обычно он тёмно-красный – указывают на долину реки Иордан. А форма амфор и орнамент такие же, как у изделий из мастерских на побережье Палестины, Израиля, а также Ливана». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В амфорах перевозили вино или оливковое масло. Археологи предполагают, что корабль мог направляться к Трое или на Крит. Однако маршрут пока не установлен.

[Хакан Ониз, морской археолог]:

«Мы всегда думаем: что же произошло во время крушения? Корабль, возможно, затонул при сильном встречном ветре и встречном течении. Мы пытались представить, что чувствовали капитан и моряки во время этого бедствия».

Находка позволяет лучше понять, как были связаны торговлей древние народы восточного Средиземноморья и островов Эгейского моря.

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