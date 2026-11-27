Строящееся здание обрушилось в пакистанском мегаполисе Карачи. Сообщают, по меньшей мере, о четверых погибших. Ещё 14..
Дата загрузки: 2026-11-27
Строящееся здание обрушилось в пакистанском мегаполисе Карачи. Сообщают, по меньшей мере, о четверых погибших. Ещё 14 человек получили телесные повреждения. Их доставили в больницу.
В рухнувшем доме было шесть этажей. На месте продолжают работать спасатели. Под завалами ещё могут находиться 17 человек.
[Мохаммад Шахид, глава спасательной службы]:
«На месте происшествия находятся 17 семей; они утверждают, что их близкие до сих пор под завалами».
[Шейх Аслам, дядя пострадавшего]:
«Мой племянник Шейх Адил и двое наших соседей оказались под обломками рухнувшего здания. Они выполняли там плиточные работы. Мы ждём их с самого момента обрушения. Нам не сообщают никаких новостей о ходе спасательной операции. Где правительство? Нам не нужны деньги – ради Бога, верните нам наших близких! Семьи ждут здесь со вчерашнего вечера, но никто так и не подошёл к нам, чтобы поговорить».
Тем временем власти пытаются выявить ответственных за трагедию. Согласно заявлению правительства, за предполагаемую халатность уже уволили более десяти чиновников.
Обрушения зданий – обычное явление в Пакистане. Строительные стандарты в стране соблюдаются плохо. Строители часто используют некачественные материалы или игнорируют правила безопасности, чтобы сэкономить.
Среди недавних крупных инцидентов было обрушение крыши в частной школе в Пешаваре. Тогда погибли 34 ребенка и учитель.
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