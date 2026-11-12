В нью-йоркском районе Бруклин обрушился трёхэтажный жилой дом с четырьмя квартирами. По данным пожарной службы Нью-Йорка,..

В Бруклине рухнул жилой дом: не менее двоих погибших

В нью-йоркском районе Бруклин обрушился трёхэтажный жилой дом с четырьмя квартирами. По данным пожарной службы Нью-Йорка, в результате инцидента погибли как минимум два человека, ещё 17 получили телесные повреждения. Среди пострадавших – семеро детей.

Инцидент произошёл около 4 часов дня. Здание, расположенное в районе Флэтбуш, обрушилось на территорию соседней строительной площадки, где велись земляные работы.

Из-под обломков удалось извлечь нескольких выживших, в том числе женщину, которая провела в ловушке несколько часов.

Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. 12 – в стабильном. Также один пожарный получил лёгкие травмы.

Поисково-спасательная операция продолжается, и число жертв может возрасти. На работы уйдёт несколько дней.

Причина случившегося пока не установлена. Известно, что дом был построен в 1930 году.

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[Джеральд Перкинс, управляющий зданием]:

«Мне кажется, здесь проблема с мерами безопасности. Похоже, их не соблюдали должным образом». [Стефани, местная жительница]:

«Конечно, всё меняется, но многим из этих зданий уже по 100 лет. Нельзя возводить высотки на слабом фундаменте. Надеюсь и молюсь, чтобы больше не было погибших».

В городском департаменте строительства заявили, что инспекторы уже приступили к расследованию причин обрушения и проверке устойчивости конструкций соседних зданий.

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