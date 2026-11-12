В Бруклине рухнул жилой дом: не менее двоих погибших

В нью-йоркском районе Бруклин обрушился трёхэтажный жилой дом с четырьмя квартирами. По данным пожарной службы Нью-Йорка,..
Дата загрузки: 2026-11-14
В нью-йоркском районе Бруклин обрушился трёхэтажный жилой дом с четырьмя квартирами. По данным пожарной службы Нью-Йорка, в результате инцидента погибли как минимум два человека, ещё 17 получили телесные повреждения. Среди пострадавших – семеро детей.
Инцидент произошёл около 4 часов дня. Здание, расположенное в районе Флэтбуш, обрушилось на территорию соседней строительной площадки, где велись земляные работы.
Из-под обломков удалось извлечь нескольких выживших, в том числе женщину, которая провела в ловушке несколько часов.
Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. 12 – в стабильном. Также один пожарный получил лёгкие травмы.
Поисково-спасательная операция продолжается, и число жертв может возрасти. На работы уйдёт несколько дней.
Причина случившегося пока не установлена. Известно, что дом был построен в 1930 году.
[Джеральд Перкинс, управляющий зданием]:
«Мне кажется, здесь проблема с мерами безопасности. Похоже, их не соблюдали должным образом».
[Стефани, местная жительница]:
«Конечно, всё меняется, но многим из этих зданий уже по 100 лет. Нельзя возводить высотки на слабом фундаменте. Надеюсь и молюсь, чтобы больше не было погибших».
В городском департаменте строительства заявили, что инспекторы уже приступили к расследованию причин обрушения и проверке устойчивости конструкций соседних зданий.
Короткая ссылка на эту страницу: