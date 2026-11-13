Число жертв обрушения жилого дома в Бруклине возросло до 8

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Бруклине возросло до восьми. Спасатели продолжают разбирать завалы..

Число погибших в результате обрушения жилого дома в Бруклине возросло до восьми. Спасатели продолжают разбирать завалы после трагедии в этом районе Нью-Йорка. Задействованы служебные собаки и тяжёлая техника.

Дом, где было четыре квартиры, обрушился в среду на соседнюю строительную площадку.

По словам мэра Нью-Йорка, пострадали не менее 17 человек, в том числе трое пожарных. Четверо пострадавших – в критическом состоянии.

Трёхэтажное здание, построенное почти 100 лет назад, находилось в районе Флэтбуш. Обрушение произошло около 4 часов вечера по местному времени. На прилегающей к дому стройплощадке велись земляные работы.

Как сообщают местные СМИ, спустя 2–2,5 часа после обрушения из-под завалов удалось извлечь как минимум четверых выживших, в том числе беременную женщину. Также известно, что среди пострадавших – семеро детей.

Чиновники говорят, что пока неизвестно, сколько именно людей находилось в здании на момент обрушения. Также не уточняют, сколько рабочих было на стройплощадке.

Городское Управление по делам строительства совместно с правоохранительными органами расследует причины случившегося.

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