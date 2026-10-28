Четверо погибли и один пострадал в результате удара торнадо по стройплощадке в Турции

Торнадо обрушился на строительную площадку в провинции Анталья на средиземноморском побережье Турции. Он разрушил два жилых..
Дата загрузки: 2026-10-28
Торнадо обрушился на строительную площадку в провинции Анталья на средиземноморском побережье Турции. Он разрушил два жилых вагончика. Четверо рабочих погибли, ещё один пострадал. Также смерч опрокинул кран.
[Хулуси Шахин, губернатор провинции Анталья]:
«На строительной площадке возникло торнадо, которое буквально разорвало два вагончика».
Местные жители видели, как в воздухе летали предметы. Говорят, что всё длилось минут пять.
[местный житель]:
«Я услышал шум дождя. Хотел выйти на балкон, но не смог. Буря была невероятно мощной, с оглушительным гулом. Никогда в жизни не слышал ничего подобного – такой силы был шум. Казалось, прямо здесь пролетает самолёт. Несмотря на этот невероятный, оглушительный грохот, я выглянул в дверь и окно и увидел, как в воздухе летают разные предметы. Я тут же закрыл ставни».
Местное СМИ со ссылкой на губернатора сообщило, что трое погибших были гражданами Сирии, ещё у одного было турецкое гражданство. Там же говорится о том, что торнадо повредил девять автомобилей.
Турецкая метеослужба заранее предупреждала о сильных осадках и риске смерчей.
Власти начали расследование обстоятельств гибели рабочих. По этому делу уже задержаны четверо человек, включая подрядчика, начальника стройплощадки и специалиста по охране труда. Обвинений им пока не предъявляли.
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