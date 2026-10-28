Торнадо обрушился на строительную площадку в провинции Анталья на средиземноморском побережье Турции. Он разрушил два жилых..

Четверо погибли и один пострадал в результате удара торнадо по стройплощадке в Турции

Торнадо обрушился на строительную площадку в провинции Анталья на средиземноморском побережье Турции. Он разрушил два жилых вагончика. Четверо рабочих погибли, ещё один пострадал. Также смерч опрокинул кран.

[Хулуси Шахин, губернатор провинции Анталья]:

«На строительной площадке возникло торнадо, которое буквально разорвало два вагончика».

Местные жители видели, как в воздухе летали предметы. Говорят, что всё длилось минут пять.

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[местный житель]:

«Я услышал шум дождя. Хотел выйти на балкон, но не смог. Буря была невероятно мощной, с оглушительным гулом. Никогда в жизни не слышал ничего подобного – такой силы был шум. Казалось, прямо здесь пролетает самолёт. Несмотря на этот невероятный, оглушительный грохот, я выглянул в дверь и окно и увидел, как в воздухе летают разные предметы. Я тут же закрыл ставни».

Местное СМИ со ссылкой на губернатора сообщило, что трое погибших были гражданами Сирии, ещё у одного было турецкое гражданство. Там же говорится о том, что торнадо повредил девять автомобилей.

Турецкая метеослужба заранее предупреждала о сильных осадках и риске смерчей.

Власти начали расследование обстоятельств гибели рабочих. По этому делу уже задержаны четверо человек, включая подрядчика, начальника стройплощадки и специалиста по охране труда. Обвинений им пока не предъявляли.

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