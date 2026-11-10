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16 человек погибли в результате взрыва на заводе в Турции

16 человек погибли в результате взрыва на заводе в Турции

На западе Турции – трагедия на металлургическом заводе. В результате взрыва на производстве погибли 16 человек...

Дата загрузки: 2026-11-10

16 человек погибли в результате взрыва на заводе в Турции

На западе Турции – трагедия на металлургическом заводе. В результате взрыва на производстве погибли 16 человек.

Взрыв прогремел около полудня на металлургическом предприятии компании «Хабаш».

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Спасатели пытаются добраться до 10 человек, которые остаются под завалами.

[Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«Сегодня около полудня мы получили печальное известие из района Алиага в Измире. К сожалению, 16 наших братьев погибли в результате взрыва, произошедшего во время разливки расплавленной стали на металлургическом заводе. Тринадцать человек получили ранения, двое из них – тяжёлые; в настоящее время им оказывается медицинская помощь».

По предварительным данным, инцидент случился, когда во время разливки жидкой стали мостовой кран оборвался и упал в электродуговую печь.

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