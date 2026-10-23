Осторожность после эпидемии: чему научились макаки

Пандемия ковида наглядно показала, как инфекционные заболевания могут побудить людей чаще задумываться о мытье рук и..

Пандемия ковида наглядно показала, как инфекционные заболевания могут побудить людей чаще задумываться о мытье рук и дезинфекции. Нечто подобное происходит и с обезьянами.

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали поведение макак после после вспышки ретровируса обезьян в одном из техасских питомников. Некоторые макаки очень тяжело перенесли болезнь, а некоторые умерли. При этом инфекция передавалась через биологические жидкости.

В качестве эксперимента исследователи предлагали животным виноградины: одну клали на чистую поверхность, а другую – на экскременты, покрытые эпоксидным клеем для устранения запаха. Обезьяны, пережившие вспышку заболевания, ели с грязной поверхности только в 47% случаев, а макаки из не пострадавшей группы – в 79%.

По мнению учёных, болезненный опыт заставил макак стать осторожнее при выборе пищи, хотя она и не была источником инфекции.

[Стефан Кауфхольд, ведущий автор исследования]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Если бы такое поведение было врождённым, не было бы различия между группами. Не имело бы значения, за какими именно макаками наблюдать – уровень осторожности был бы у всех одинаковым. Однако избегание патогенов — это своего рода компромисс: если быть слишком осторожным, можно упустить ценные ресурсы. Но если в среде, где много возбудителей болезней, быть недостаточно осторожным, риск заражения возрастает».

В будущем учёные планируют выяснить, вернутся ли макаки к своему обычному поведению, когда угроза заражения минует.

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