Осторожность после эпидемии: чему научились макаки

Пандемия ковида наглядно показала, как инфекционные заболевания могут побудить людей чаще задумываться о мытье рук и..
Дата загрузки: 2026-10-23
Пандемия ковида наглядно показала, как инфекционные заболевания могут побудить людей чаще задумываться о мытье рук и дезинфекции. Нечто подобное происходит и с обезьянами.
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали поведение макак после после вспышки ретровируса обезьян в одном из техасских питомников. Некоторые макаки очень тяжело перенесли болезнь, а некоторые умерли. При этом инфекция передавалась через биологические жидкости.
В качестве эксперимента исследователи предлагали животным виноградины: одну клали на чистую поверхность, а другую – на экскременты, покрытые эпоксидным клеем для устранения запаха. Обезьяны, пережившие вспышку заболевания, ели с грязной поверхности только в 47% случаев, а макаки из не пострадавшей группы – в 79%.
По мнению учёных, болезненный опыт заставил макак стать осторожнее при выборе пищи, хотя она и не была источником инфекции.
[Стефан Кауфхольд, ведущий автор исследования]:
«Если бы такое поведение было врождённым, не было бы различия между группами. Не имело бы значения, за какими именно макаками наблюдать – уровень осторожности был бы у всех одинаковым. Однако избегание патогенов — это своего рода компромисс: если быть слишком осторожным, можно упустить ценные ресурсы. Но если в среде, где много возбудителей болезней, быть недостаточно осторожным, риск заражения возрастает».
В будущем учёные планируют выяснить, вернутся ли макаки к своему обычному поведению, когда угроза заражения минует.
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