Доклад WWF: численность диких животных продолжает сокращаться, но надежда есть

Обнадёживающие для мира животных примеры приводит в новом докладе Всемирный фонд дикой природы. Так, зелёных морских..

Обнадёживающие для мира животных примеры приводит в новом докладе Всемирный фонд дикой природы. Так, зелёных морских черепах в 2025 году исключили из категории вымирающих видов. Численность тигров за 15 лет выросла на 70% – до 5700 особей. В некоторых регионах на юге Африки стабилизировались или увеличились популяции слонов. Восстанавливается и численность голубого тунца.

[Ребекка Шоу, сотрудница Всемирного фонда дикой природы]:

«Эти феноменальные достижения в области охраны природы – результат десятилетий работы. Они олицетворяют собой надежду».

Между тем сотрудники организации отмечают, что состояние популяций отдельных видов животных по-прежнему вызывает обеспокоенность.

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[Майк Барретт, сотрудник Всемирного фонда дикой природы]:

«Темпы сокращения численности остаются удивительно стабильными с 1970 года: мы наблюдаем постоянное ежегодное снижение. Эта тенденция привела к тому, что с 1970 года популяции диких позвоночных животных сократились в среднем на 73%».

Исследование охватывает почти 5800 видов позвоночных. Сильнее всего сократились популяции пресноводных животных – в среднем на 85%. Среди главных причин природоохранная организация называет разрушение мест обитания, чрезмерный вылов и охоту, а также изменение климата.

Авторы доклада призывают менять подход к охране природы, способы ведения сельского хозяйства и так далее. Они предупреждают: разрушение природных систем скажется и на людях. Но примеры восстановившихся популяций показывают, что положительные изменения возможны, если действовать последовательно и в больших масштабах.

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