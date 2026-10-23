Во Франции впервые обнаружили вирус Шамонда у человека

Франция сообщила о первом случае заражения человека вирусом Шамонда, который обычно поражает сельскохозяйственных животных. Пациент впоследствии..

Франция сообщила о первом случае заражения человека вирусом Шамонда, который обычно поражает сельскохозяйственных животных. Пациент впоследствии скончался. Власти заявляют, что угрозы для населения сейчас нет.

Вирус Шамонда переносят кровососущие мошки – мокрецы. Чаще всего заражается крупный рогатый скот, но вирус также был выявлен у лошадей, альпак, овец и коз.

Впервые Шамонду обнаружили в Нигерии в 1965 году. После этого вспышки заболевания регистрировали в странах Африки, а также в Японии. Летом этого года вирус впервые попал в Западную Европу. Он быстро распространился среди скота, охватив более 12 стран, включая Францию, Бельгию и Германию.

Болезнь сопровождается лихорадкой, диареей и падением надоев. Кроме того, вирус может вызвать неврологическое расстройство, а также привести к врождённым порокам развития у ягнят и телят.

По данным французских властей, умерший пациент мог заразиться на востоке Франции, где летом вирус циркулировал среди животных. При этом инфицированный уже лечился от серьёзного заболевания и страдал от тяжёлой формы иммунодефицита. Перед смертью у него началось неврологическое расстройство, что медики связали с вирусом. Но чем вызван сам летальный исход, пока устанавливают.

Всемирная организация здравоохранения считает, что опасность для населения крайне низкая. Передачи вируса от человека человеку не выявлено. Случай во Франции называют изолированным.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Короткая ссылка на эту страницу: