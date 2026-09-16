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Жар огня и аромат: приготовлению мяса способом асадо криольо посвятили праздник в Аргентине

Жар огня и аромат: приготовлению мяса способом асадо криольо посвятили праздник в Аргентине

Аргентинский городок Мокеуа наполнился дымом и ароматом жареного мяса. Готовят его большими кусками у костра, причём..

Дата загрузки: 2026-09-17

Жар огня и аромат: приготовлению мяса способом асадо криольо посвятили праздник в Аргентине

Аргентинский городок Мокеуа наполнился дымом и ароматом жареного мяса. Готовят его большими кусками у костра, причём медленно – несколько часов. Такой способ называется «асадо криольо». Именно этой традиции посвятили местный фестиваль.

Раньше так мясо готовили пастухи – гаучо. А теперь асадо – блюдо национальной кухни.

Так что конкурс по приготовлению мяса – обязательная часть фестиваля. Результаты оценивает жюри.

[Омар Нуньес, судья конкурса]:
«Мы оценивали криольоское барбекю, приготовленное на вертеле. Обращали внимание на цвет, вкус и степень готовности, стремясь найти баланс между этими показателями. Участники очень сильные, уровень мастерства высочайший».

Победителем конкурса стали Лучано Польтроньери и его команда.

[Лучано Польтроньери, победитель конкурса]:
«Мы с напарником очень довольны. Участвуем уже во второй раз. Вкладываем в это все силы и стараемся хорошо провести день с окружающими нас людьми: вместе пьём мате, делим и холод, и солнце. Вместе наслаждаемся праздником и заводим новых друзей».

Праздник также оживляют парад гаучо верхом на лошадях, ралли винтажных автомобилей и фольклорные танцы. Помимо культурной программы, здесь разворачивается торговля ремесленными изделиями и едой.

Фестиваль организуют два местных общественных клуба, и проходит он уже в пятый раз. Праздник длится два дня и привлекает тысячи гостей. Причём с каждым годом становится всё популярнее.

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