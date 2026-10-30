Эти грецкие орехи выросли в живописной долине реки Изер во Франции. И это не просто продукт,..

Почему во Франции для сбора грецких орехов назначают особый день

Эти грецкие орехи выросли в живописной долине реки Изер во Франции. И это не просто продукт, а орех с именем. Называется гренобльским.

Он первым в мире среди орехов и фруктов получил статус защищённого наименования по месту происхождения. На такую маркировку имеют права только три сорта, выращенные в департаментах Изер, Дром и Савойя.

Чтобы гарантировать качество орехов, специальная комиссия следит за созреванием плодов и каждый год назначает официальную дату начала сбора для всего региона.

[Мари Фонтана, управляющая семейной фермой]:

«У нас разгар сбора урожая. Слышите, как работает техника? Деревья аккуратно встряхивают, орехи падают на землю, а затем специальная машина их собирает».

Уборочная машина значительно облегчила труд фермеров.

[Эмманюэль Понсе, водитель]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы проходим машиной по участку: она всасывает орехи, они попадают на конвейерную ленту, проходят через встроенный обдувочный механизм, а затем оказываются в бункере в задней части машины».

Собранные орехи моют, вручную сортируют и на три дня отправляют в специальные камеры, где они будут сушиться при температуре в 25 градусов.

Раньше их сушили в проветриваемых помещениях три недели. Увидеть, как это происходило в прошлом, можно в музее городка Вине.

[Маиниг Ле Бакер, управляющая музеем]:

«Грецкие орехи росли почти повсюду: на каждой ферме было ореховое дерево. Стоит отметить, что долгое время ореховое масло использовали в основном для освещения: в те времена, когда ещё не было электричества, люди пользовались небольшими масляными светильниками».

Сейчас в регионе выращивают в среднем 10 000 тонн гренобльских грецких орехов в год. Это четвёртая часть всего урожая во Франции.

Короткая ссылка на эту страницу: