Почему во Франции для сбора грецких орехов назначают особый день

Эти грецкие орехи выросли в живописной долине реки Изер во Франции. И это не просто продукт,..
Дата загрузки: 2026-10-31
Эти грецкие орехи выросли в живописной долине реки Изер во Франции. И это не просто продукт, а орех с именем. Называется гренобльским.
Он первым в мире среди орехов и фруктов получил статус защищённого наименования по месту происхождения. На такую маркировку имеют права только три сорта, выращенные в департаментах Изер, Дром и Савойя.
Чтобы гарантировать качество орехов, специальная комиссия следит за созреванием плодов и каждый год назначает официальную дату начала сбора для всего региона.
[Мари Фонтана, управляющая семейной фермой]:
«У нас разгар сбора урожая. Слышите, как работает техника? Деревья аккуратно встряхивают, орехи падают на землю, а затем специальная машина их собирает».
Уборочная машина значительно облегчила труд фермеров.
[Эмманюэль Понсе, водитель]:
«Мы проходим машиной по участку: она всасывает орехи, они попадают на конвейерную ленту, проходят через встроенный обдувочный механизм, а затем оказываются в бункере в задней части машины».
Собранные орехи моют, вручную сортируют и на три дня отправляют в специальные камеры, где они будут сушиться при температуре в 25 градусов.
Раньше их сушили в проветриваемых помещениях три недели. Увидеть, как это происходило в прошлом, можно в музее городка Вине.
[Маиниг Ле Бакер, управляющая музеем]:
«Грецкие орехи росли почти повсюду: на каждой ферме было ореховое дерево. Стоит отметить, что долгое время ореховое масло использовали в основном для освещения: в те времена, когда ещё не было электричества, люди пользовались небольшими масляными светильниками».
Сейчас в регионе выращивают в среднем 10 000 тонн гренобльских грецких орехов в год. Это четвёртая часть всего урожая во Франции.
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