Лето 2026 года стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции

Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Температура значительно превысила исторический средний..
Дата загрузки: 2026-09-04
Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Температура значительно превысила исторический средний показатель, что сопровождалось лесными пожарами и засухой. Об этом сообщила метеорологическая служба страны.
По сравнению с доиндустриальным периодом, средняя температура летом была на пять градусов Цельсия выше. Аномальная жара стояла по всей Франции. На 90% территории страны хотя бы раз за лето температура превышала 35 градусов.
[Виржини Шварц, директор службы Meteo France]:
«А что касается порога в 40 градусов, который для материковой Франции совершенно исключительный, то можно увидеть, что на 45% территории хотя бы один день максимальная температура достигала 40 градусов и выше».
Экологи отмечают, что лесные пожары были частыми и масштабными. Их суммарная площадь в шесть раз превысила средний показатель, который фиксировали в предыдущие 20 лет.
Так, один пожар опустошил территорию в 50 000 гектаров, сжёг дотла сотни домов и вынудил эвакуировать 220 000 человек на юго-западе Франции в конце июля.
При этом засуха по-прежнему не отступает. Она охватила всю страну и стала самой сильной за всю историю наблюдений. А такого обмеления рек и водоёмов во Франции не видели уже 20 лет.
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