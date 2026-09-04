Лето 2026 года стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции

Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений во Франции. Температура значительно превысила исторический средний показатель, что сопровождалось лесными пожарами и засухой. Об этом сообщила метеорологическая служба страны.

По сравнению с доиндустриальным периодом, средняя температура летом была на пять градусов Цельсия выше. Аномальная жара стояла по всей Франции. На 90% территории страны хотя бы раз за лето температура превышала 35 градусов.

[Виржини Шварц, директор службы Meteo France]:

«А что касается порога в 40 градусов, который для материковой Франции совершенно исключительный, то можно увидеть, что на 45% территории хотя бы один день максимальная температура достигала 40 градусов и выше».

Экологи отмечают, что лесные пожары были частыми и масштабными. Их суммарная площадь в шесть раз превысила средний показатель, который фиксировали в предыдущие 20 лет.

Так, один пожар опустошил территорию в 50 000 гектаров, сжёг дотла сотни домов и вынудил эвакуировать 220 000 человек на юго-западе Франции в конце июля.

При этом засуха по-прежнему не отступает. Она охватила всю страну и стала самой сильной за всю историю наблюдений. А такого обмеления рек и водоёмов во Франции не видели уже 20 лет.

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