Новый вид динозавра – родственника тираннозавра – нашли в Великобритании

Новый вид хищного динозавра – дальнего родственника тираннозавра – обнаружили благодаря современным технологиям. Окаменелость нашли ещё..
Дата загрузки: 2026-10-15
Новый вид хищного динозавра – дальнего родственника тираннозавра – обнаружили благодаря современным технологиям.
Окаменелость нашли ещё в 1924 году. Почти сто лет она хранилась в коллекции лондонского Музея естественной истории, прежде чем учёные смогли определить её значение.
Для изучения черепа исследователи использовали компьютерную томографию, создав его трёхмерную модель.
[Пол Барретт, профессор палеобиологии динозавров]:
«Сам череп сохранился фрагментарно. Это часть черепа сзади, где при жизни животного находился мозг. Мы сравнили этот череп с черепами других динозавров, чтобы выяснить, не принадлежит ли он новому виду. Оказалось, что у него есть ряд уникальных особенностей строения. Они позволяют определить, к какой группе динозавров он относится, а также признать его новым видом».
Новый вид отнесли к мегарапторам. Они передвигались на двух ногах и обладали длинными передними конечностями и большими когтями. В отличие от тираннозавров, которые полагались на мощные челюсти, эти хищники, вероятно, хватали добычу передними лапами. Их кости были полыми, как у современных птиц, что уменьшало вес скелета.
[Кассиус Моррисон, ведущий автор работы]:
«Если представить тираннозавра, то у него огромная голова, очень массивное тело и почти комично маленькие передние лапы. Мегарапторы практически противоположны: у них относительно небольшие головы, очень длинные передние конечности и большие когти. При этом они были очень лёгкими и подвижными».
Учёные предполагают, что новый вид мог быть покрыт перьями. Прямых доказательств нет, поскольку кожа и перья не сохранились. Однако у некоторых близких родственников мегарапторов обнаружили перьевой покров.
Учёные считают эту группу одной из самых загадочных среди крупных плотоядных динозавров: её представители известны по небольшому числу ископаемых находок.
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