Хакеры нагрели холодильники в супермаркетах Франции до 50 градусов

Масштабная кибератака нанесла огромный ущерб французским супермаркетам. Он может достичь десятков миллионов евро. Хакеры за одну..
Дата загрузки: 2026-10-13
Масштабная кибератака нанесла огромный ущерб французским супермаркетам. Он может достичь десятков миллионов евро.
Хакеры за одну ночь увеличили до 50 градусов Цельсия температуру в холодильниках и морозильных камерах сотен магазинов по всей стране. По данным прокуратуры Парижа, это привело к порче продуктов и к возгораниям.
Кибератака была направлена на системы промышленного управления, которые оказались уязвимыми из-за устаревшей прошивки.
Глава правительства Себастьен Лекорню поручил Национальному агентству по кибербезопасности провести расследование. Франция также проверяет, нет ли угрозы для других компаний. Кроме того, выясняет, не возникла ли подобная ситуация в других европейских странах.
Между тем это не единственное происшествие в сфере торговли во Франции. В понедельник сгорел старейший в Париже крытый продуктовый рынок. Он был основан ещё в 1615 году в эпоху правления Людовика XIII. В 1982 году рынок признали историческим памятником. Он находился в престижном парижском квартале Маре.
[Энни, жительница Парижа]:
«Это невероятный шок, очень печально. Ведь это историческое место».
[Франсуаза, жительница Парижа]:
«Это сердце района – старейший рынок Парижа. Вот так. Боюсь, пройдут годы, прежде чем он снова откроется».
Причина пожара пока не установлена.
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