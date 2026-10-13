Хакеры нагрели холодильники в супермаркетах Франции до 50 градусов

Масштабная кибератака нанесла огромный ущерб французским супермаркетам. Он может достичь десятков миллионов евро. Хакеры за одну..

Масштабная кибератака нанесла огромный ущерб французским супермаркетам. Он может достичь десятков миллионов евро.

Хакеры за одну ночь увеличили до 50 градусов Цельсия температуру в холодильниках и морозильных камерах сотен магазинов по всей стране. По данным прокуратуры Парижа, это привело к порче продуктов и к возгораниям.

Кибератака была направлена на системы промышленного управления, которые оказались уязвимыми из-за устаревшей прошивки.

Глава правительства Себастьен Лекорню поручил Национальному агентству по кибербезопасности провести расследование. Франция также проверяет, нет ли угрозы для других компаний. Кроме того, выясняет, не возникла ли подобная ситуация в других европейских странах.

Между тем это не единственное происшествие в сфере торговли во Франции. В понедельник сгорел старейший в Париже крытый продуктовый рынок. Он был основан ещё в 1615 году в эпоху правления Людовика XIII. В 1982 году рынок признали историческим памятником. Он находился в престижном парижском квартале Маре.

[Энни, жительница Парижа]:

«Это невероятный шок, очень печально. Ведь это историческое место».

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[Франсуаза, жительница Парижа]:

«Это сердце района – старейший рынок Парижа. Вот так. Боюсь, пройдут годы, прежде чем он снова откроется».

Причина пожара пока не установлена.

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