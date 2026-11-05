На юге Англии нашли деревянные колодцы возрастом 2000 лет

Пять древних деревянных колодцев нашли археологи на юге Англии. Они проводят раскопки в местах, где будут..
Дата загрузки: 2026-11-05
Пять древних деревянных колодцев нашли археологи на юге Англии. Они проводят раскопки в местах, где будут прокладывать водопровод.
Колодцы были построены рядом с природным источником.
Четыре сооружения относятся к железному веку. Они сделаны из выдолбленных стволов деревьев, помещённых в специально вырытые ямы. Диаметр самого крупного колодца – 70 сантиметров.
Согласно предварительному радиоуглеродному датированию, один колодец железного века был построен в период между 719 и 396 годами до нашей эры. Возраст остальных пока не устанавливали.
Пятый колодец построили уже в римскую эпоху, то есть после начала нашей эры.
Уникальность находки в том, что вся древесина в отличном состоянии. На некоторых выдолбленных стволах даже осталась заболонь – это наружная, более молодая часть дерева, которая находится сразу под корой и разрушается в первую очередь.
[Рейчел Геогеган, археолог]:
«То, что заболонь сохранилась, – удивительное явление. Она позволяет довольно точно определить временной период с помощью дендрохронологического анализа. Кроме того, на некоторых фрагментах остались следы инструментов – можно отчётливо разглядеть отметины от топоров и ножей».
Сейчас исследователи продолжают изучать древесину и другие образцы и надеются со временем получить больше информации о людях, живших в этой местности.
Учёные предполагают, что колодцы железного века могли использовать в производственных целях, например, для обработки льна.
Короткая ссылка на эту страницу: