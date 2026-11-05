На юге Англии нашли деревянные колодцы возрастом 2000 лет

Пять древних деревянных колодцев нашли археологи на юге Англии. Они проводят раскопки в местах, где будут..

Пять древних деревянных колодцев нашли археологи на юге Англии. Они проводят раскопки в местах, где будут прокладывать водопровод.

Колодцы были построены рядом с природным источником.

Четыре сооружения относятся к железному веку. Они сделаны из выдолбленных стволов деревьев, помещённых в специально вырытые ямы. Диаметр самого крупного колодца – 70 сантиметров.

Согласно предварительному радиоуглеродному датированию, один колодец железного века был построен в период между 719 и 396 годами до нашей эры. Возраст остальных пока не устанавливали.

Пятый колодец построили уже в римскую эпоху, то есть после начала нашей эры.

Уникальность находки в том, что вся древесина в отличном состоянии. На некоторых выдолбленных стволах даже осталась заболонь – это наружная, более молодая часть дерева, которая находится сразу под корой и разрушается в первую очередь.

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[Рейчел Геогеган, археолог]:

«То, что заболонь сохранилась, – удивительное явление. Она позволяет довольно точно определить временной период с помощью дендрохронологического анализа. Кроме того, на некоторых фрагментах остались следы инструментов – можно отчётливо разглядеть отметины от топоров и ножей».

Сейчас исследователи продолжают изучать древесину и другие образцы и надеются со временем получить больше информации о людях, живших в этой местности.

Учёные предполагают, что колодцы железного века могли использовать в производственных целях, например, для обработки льна.

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