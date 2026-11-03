Галапагосские острова пострадали от «Эль-Ниньо»

Эквадор направил гуманитарную помощь на остров Санта-Крус в архипелаге Галапагос. Причиной стали проливные дожди, вызванные погодным явлением «Эль-Ниньо». В результате них пострадали несколько тысяч человек.

Ливни привели к затоплению улиц, сделали многие дома непригодными для проживания и вынудили семьи эвакуироваться.

По данным Национального секретариата по управлению рисками, на острове Санта-Крус пострадали более 3000 человек. На Галапагосских островах – вулканическом архипелаге, являющемся биосферным заповедником, – проживает около 28,5 тысяч человек, распределённых по четырём островам.

Самолёт, вылетевший с авиабазы ​​в Гуаякиле, доставил на Санта-Крус 10 тонн гуманитарной помощи. В том числе это медикаменты, наборы для оказания первой помощи, спальные принадлежности, одежда и насосы для откачки воды.

[Каролина Лосано, секретарь по управлению рисками]:

«Были задействованы структуры правительства, включая различные министерства, а также службы экстренного реагирования – пожарные подразделения; налажено взаимодействие с вооруженными силами. Мы доставляем гуманитарную помощь. Сегодня отправляем первый транспортный самолет».

Министерство окружающей среды и энергетики ограничило доступ к девяти пляжам и туристическим объектам на трёх островах. Ранее администрация Национального парка Галапагос уже ввела ограничения ещё на шести участках.

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