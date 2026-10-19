Футбол для ампутантов помогает пострадавшим конголезцам вернуться к нормальной жизни

На этом футбольном стадионе необычные спортсмены – у полевых игроков нет ног, а у вратарей –..

На этом футбольном стадионе необычные спортсмены – у полевых игроков нет ног, а у вратарей – одной руки. Матч проходит в городе Увира в Демократической Республике Конго. В соревнованиях участвуют спортсмены с ампутированными конечностями. Это первый такой турнир в ДРК.

Многие футболисты пострадали из-за вооружённого конфликта, который обострился на востоке страны в начале прошлого года. В их числе – Паскаль Тубонге.

[Паскаль Тубонге, футболист]:

«Когда группировка M23 захватила город Гома, я был на работе. Попытался вернуться домой, но попал в перестрелку, и в меня ранило шальной пулей. Даже не помню, как очутился в больнице, где мне ампутировали ногу».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Паскаль до ампутации увлекался спортом.

[Паскаль Тубонге, футболист]:

«После ампутации и восстановления – а я ведь и раньше играл в футбол – я сказал себе, что не могу остановиться. Несмотря ни на что, я продолжил заниматься спортом. Мы начали играть в футбол для людей с ампутациями, а теперь ещё играем в баскетбол на колясках».

Согласно правилам футболисты играют без протезов – перемещаются по полю на костылях. В соревнованиях участвуют 30 спортсменов из провинций Северное и Южное Киву и Танганьика.

[Паскаль Тубонге, футболист]:

«Я рад быть здесь, потому что познакомился с другими спортсменами с инвалидностью. Для меня это также шанс рассказать людям с ампутированными конечностями о таких возможностях. Может быть, они тоже захотят прийти в спорт для людей с инвалидностью».

Турнир организовал Национальный паралимпийский комитет ДРК при поддержке Международного комитета Красного Креста.

Спортивные занятия способствуют реабилитации и социальной интеграции людей с инвалидностью. А турнир призван помочь в формировании национальной сборной ДР Конго и в развитии футбола среди людей с ампутациями.

Короткая ссылка на эту страницу: