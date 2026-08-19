Новое землетрясение в Гранаде: жителей эвакуируют из повреждённых домов

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник в провинции Гранада на юге Испании. Эпицентр находился в городе..
Дата загрузки: 2026-08-20
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник в провинции Гранада на юге Испании. Эпицентр находился в городе Гохар. После основного толчка зафиксировали ещё два силой более четырёх баллов.
В результате трое человек получили лёгкие травмы. В том числе пострадал ребёнок. Его доставили в больницу.
В жилых домах появились крупные трещины. От некоторых фасадов откололись части, на тротуары упали кирпичи и обломки.
В городе Лас-Габиас власти эвакуировали как минимум пять зданий. Спасатели проверяют их состояние и решают, безопасно ли жильцам вернуться.
[житель Гранады]:
«Я переживаю и жду, когда придут пожарные, чтобы посмотреть, какой ущерб нанесло землетрясение».
[жительница Гранады]:
«Во время самого сильного толчка я шла по улице. Часть фасада рухнула в двух метрах от меня, и я побежала».
Новые толчки произошли через три дня после землетрясения силой 5 баллов. Оно повредило в Гранаде дома и автомобили. После него временно закрывали дворец-крепость Альгамбру – одну из главных туристических достопримечательностей Испании. В прошлом году её посетили 2,7 миллиона человек.
Во вторник доступ туристов к части комплекса снова ограничили. Власти также закрыли некоторые административные здания, музеи и спортивные объекты.
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