Новое землетрясение в Гранаде: жителей эвакуируют из повреждённых домов

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник в провинции Гранада на юге Испании. Эпицентр находился в городе..

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник в провинции Гранада на юге Испании. Эпицентр находился в городе Гохар. После основного толчка зафиксировали ещё два силой более четырёх баллов.

В результате трое человек получили лёгкие травмы. В том числе пострадал ребёнок. Его доставили в больницу.

В жилых домах появились крупные трещины. От некоторых фасадов откололись части, на тротуары упали кирпичи и обломки.

В городе Лас-Габиас власти эвакуировали как минимум пять зданий. Спасатели проверяют их состояние и решают, безопасно ли жильцам вернуться.

[житель Гранады]:

«Я переживаю и жду, когда придут пожарные, чтобы посмотреть, какой ущерб нанесло землетрясение».

[жительница Гранады]:

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«Во время самого сильного толчка я шла по улице. Часть фасада рухнула в двух метрах от меня, и я побежала».

Новые толчки произошли через три дня после землетрясения силой 5 баллов. Оно повредило в Гранаде дома и автомобили. После него временно закрывали дворец-крепость Альгамбру – одну из главных туристических достопримечательностей Испании. В прошлом году её посетили 2,7 миллиона человек.

Во вторник доступ туристов к части комплекса снова ограничили. Власти также закрыли некоторые административные здания, музеи и спортивные объекты.

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