Пастухи на юге Ливана продолжают держать стада и поставлять молоко местной сыроварне, несмотря на последствия войны...

Сыровары и пастухи на юге Ливана сохраняют своё дело, несмотря на войну

Пастухи на юге Ливана продолжают держать стада и поставлять молоко местной сыроварне, несмотря на последствия войны. Но сохранить эту небольшую производственную цепочку всё сложнее.

Набиль Хури держит сыроварню в деревне Аддуссия. Говорит, что война нанесла тяжёлый удар по местной экономике. Многие его поставщики продали скот и уехали.

[Набиль Хури, сооснователь компании Dry & Raw]:

«Сейчас нам очень трудно. Мы вынуждены ездить за молоком в долину Бекаа, в Баальбек».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Из-за бомбардировок многие покинули свои дома, и деревни опустели. Оставшимся скотоводам стало некому продавать молоко, поэтому его часто приходилось просто выливать.

[Набиль Хури, сооснователь компании Dry & Raw]:

«Так что я оставался для них единственным, кому можно было сдать это молоко. Я был для них спасательным кругом, а они – для меня».

В соседних деревнях Тефахта и Марвания некоторые пастухи продолжают пасти стада и доставлять свежее молоко на сыроварню. Ахмад Иззеддин – один из них. Несмотря на ужасы войны, решил остаться со своим стадом.

[Ахмад Иззеддин, фермер]:

«Животные стали частью моей жизни — я не могу их бросить. <…> Мы многое пережили, очень устали, рисковали собой ради них. И что тут скажешь? Это не передать словами. Ситуация была неописуемой, ужасной – намного хуже, чем можно себе представить».

Владелец сыроварни считает, что без фермеров, ремесленников и мелких производителей местная экономика не выживет. Помимо прочих проблем, трудностей добавляет то, что растут расходы: дорожают электроэнергия и корм для скота. При этом цены повышать бессмысленно – людям будет нечем платить. Однако Набиль полон решимости сохранить своё дело, в том числе как источник дохода для пастухов.

Короткая ссылка на эту страницу: