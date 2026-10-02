Швейцарские ледники в 2026 году потеряли более 5% своего объёма из-за рекордной волны жары в Европе...

Швейцарские ледники потеряли более 5% льда за год из-за рекордной волны жары в Европе

Швейцарские ледники в 2026 году потеряли более 5% своего объёма из-за рекордной волны жары в Европе. Об этом сообщила национальная служба мониторинга.

[Маттиас Хусс, директор службы мониторинга ледников]:

«Как это объяснить? У нас было две причины. С одной стороны, зима была очень сухой, снега выпало слишком мало. Это значит, что защитный слой для льда был небольшим и рано исчез. А затем с мая по сентябрь пришли волны жары с рекордными температурами».

За последние пять лет ледники Швейцарии потеряли почти пятую часть своего объёма. В 90-е и начале 2000-х потери обычно составляли около 10% за десятилетие. Сейчас за десять лет показатель достиг 25-30%.

На леднике Се-Руж специалисты в конце июля установили четырёхметровую измерительную рейку. При повторной проверке в сентябре три метра рейки уже выступали над поверхностью льда.

[Маттиас Хусс, директор службы мониторинга ледников]:

«То есть только за август и сентябрь этого года, даже без учёта волн жары в июне и июле, мы потеряли три метра льда на высоте почти 3000 метров. И это ясно показывает, что условия, которые были этим летом, просто несовместимы с выживанием этих небольших ледников в Альпах».

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Ледник Цанфлёрон за год потерял более четырёх метров средней толщины. На Алечском леднике, крупнейшем в Швейцарии, зафиксировали самое сильное таяние за всю историю наблюдений.

В целом швейцарские ледники только с июля по сентябрь потеряли около двух триллионов 200 тысяч литров воды. Это более чем в четыре раза превышает годовое потребление питьевой воды швейцарскими домохозяйствами.

Таяние ледников пока помогает уменьшать летний дефицит воды. Однако по мере сокращения объёмов льда этот эффект становится слабее.

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