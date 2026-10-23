Петух Мартин восемь лет живёт у больницы после смерти хозяина

Вот уже восемь лет петух по кличке Мартин не покидает пост у входа в онкологическую больницу..
Дата загрузки: 2026-10-23
Вот уже восемь лет петух по кличке Мартин не покидает пост у входа в онкологическую больницу в городе Санта-Крус на востоке Боливии. Птица оказалась здесь вместе с пациентом, который впоследствии скончался.
[Росмери Гуардия, сотрудница больницы]:
«Поскольку в больницу нельзя приводить животных, Мартин остался снаружи — под присмотром человека, который заботится о нём до сих пор».
Заботу о птице взял на себя местный житель Хуан Кларос.
[Хуан Кларос, местный житель]:
«Например, я подстригаю ему когти. Они отрастают, и их нужно укорачивать, иначе он не сможет ходить. Я подстригаю ему когти, а он просит у меня еду. Днём он приходит, и я даю ему попить холодной воды из стакана».
Мартин ночует на дереве, а в шесть утра спускается вниз. Его также подкармливают местные торговцы и посетители больницы.
Неизвестно, ждёт ли Мартин своего хозяина или просто привык жить у больницы. Однако теперь этого петуха сравнивают с Хатико, который стал всемирно известным символом преданности. Пёс почти десять лет ждал своего умершего хозяина на железнодорожной станции в Токио.
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