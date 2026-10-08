Фрески Джотто во Флоренции восстановили к 800-летию со дня смерти святого Франциска

Четырёхлетнюю реставрацию фресок Джотто завершили в капелле Барди флорентийской базилики Санта-Кроче. Цикл «Истории святого Франциска» площадью около 180 квадратных метров восстановили к 800-летию со дня смерти святого.

Эти фрески Джотто писал с 1317 по 25-й год. В семи сценах показаны ключевые эпизоды жизни Франциска: отказ от мирских благ, утверждение устава францисканцев, испытание огнём, смерть святого и его явление после смерти.

Работы проводил Институт реставрации. Специалисты укрепили наиболее хрупкие участки, удалили загрязнения и материалы, изменившие первоначальный вид росписи.

[Эмануэла Даффра, директор Института реставрации]:

«Эта реставрация позволяет нам увидеть и интерпретировать то, что прежде было скрыто. Она убрала поздние дополнения и слои, которые заслоняли первоначальный замысел Джотто. Перед нами выдающееся мастерство художника, который преобразил западную живопись и обладал огромной выразительной силой». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В XVIII веке фрески покрыли слоями извести, поскольку их считали устаревшими. В 1851 году их обнаружили во время подготовки капеллы к новому оформлению. Известь удалили, но при этом повредили росписи. В 50-х годах прошлого столетия фрески снова реставрировали.

Для нынешней реставрации специалисты использовали тепловизор, лазерный сканер и бесконтактное устройство для анализа методом георадара. На их основе создали трёхмерную цифровую модель капеллы.

Исследование подтвердило предположение, что над сложной композицией работали несколько художников под непосредственным руководством Джотто.

Капелла Барди появилась благодаря одноимённому флорентийскому семейству. В Средние века Барди были среди самых богатых банкиров Европы. Они и заказали Джотто роспись капеллы.

Сегодня сохранение комплекса частично поддерживают частные инвесторы. Около 250 человек внесли для реставрации примерно 700 тысяч евро.

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