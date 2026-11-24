В барселонской больнице «Дель-Мар» прогулки у моря стали частью ухода за пациентами реанимации. На одну из..

В барселонской больнице «Дель-Мар» прогулки у моря стали частью ухода за пациентами реанимации. На одну из таких прогулок впервые вывезли 54-летнего Луиса Креспо. Он оставался на больничной кровати с дыхательной поддержкой. На набережной за его состоянием следили врач и медсёстры.

От больницы до пляжа меньше ста метров. Во время пандемии коронавируса сюда начали вывозить пациентов, чтобы они могли увидеться с родными. Некоторым на набережную приводили даже домашних питомцев.

Прогулки доступны пациентам в стабильном состоянии, если им не требуется оборудование, которое нельзя взять с собой. Некоторым из тех, кто остаётся в палате, предлагают очки виртуальной реальности. В них, например, можно побывать в парке.

В 2022 году врачи начали исследование. Они опрашивали родственников о состоянии пациентов до и после прогулок или сеансов виртуальной реальности. У пациентов также брали образцы слюны и изучали вещества, связанные с кортизолом – гормоном стресса.

[Пурификасьон Перес Теран, заведующая реанимацией]:

«Первая прогулка у моря даёт более сильный эффект. Это видно и по анализу обмена веществ, и по анкетам о самочувствии. Но потом эффект от виртуальной реальности и прогулок выравнивается. И у тех, кого вывозят на прогулки или кому предлагают виртуальную реальность, тревожность снижается, а самочувствие улучшается по сравнению с пациентами, у которых не было ни прогулок, ни таких сеансов».

Сбор данных завершили в этом году. Сейчас исследователи заканчивают анализ. Полные результаты планируют опубликовать в 2027 году.

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