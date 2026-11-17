Это дом престарелых в Берлине, а эти альпаки… – нет, не гости, а – его постоянные..

Это дом престарелых в Берлине, а эти альпаки… – нет, не гости, а – его постоянные обитатели.

[Герхард Гюттлер, постоялец дома престарелых, 94 года]:

«Они приносят мне радость. Мы отлично ладим. Можно даже сказать, что мы любим друг друга — хотя, когда речь идет о животных, так неправильно говорить, верно? Но они мне очень нравятся».

Вот уже 12 лет на территории дома престарелых Mana Residence живут альпаки. Они не ограничены лишь пространством сада – им открыт доступ даже в жилые комнаты.

[Йоханна Янссен, управляющий директор Mana Senioren Services]:

«Иногда они заглядывают в гости и могут съесть цветы, стоящие на столе, но это не беда. Напротив, это всех только веселит».

Управляющая говорит, что в отличие от собак, которые у некоторых людей могут вызывать страх, альпаки пробуждают у постояльцев лишь «чистую радость и доверие».

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Они также не дают пожилым скучать и стимулируют двигаться.

[Клаус Дамбек, постоялец дома престарелых, 64 года]:

«Они поддерживают, помогают держаться, а это невероятно важно. Знаете, бывает, они появляются и словно говорят: «Эй, нам от тебя кое-что нужно!» Я встаю, выхожу к ним, и мы здесь немного веселимся вместе».

Здесь говорят, что содержать этих животных совсем несложно, и что результат непременно того стоит.

[Макс Байер, ухаживающий за альпаками]:

«Многие приходят в полный восторг – особенно те, кто передвигается в инвалидных колясках: для них это приятная перемена. А ведь сделать кого-то счастливым – это, пожалуй, самая большая радость, какая только может быть».

Помимо того, что альпаки дарят людям счастье, они ещё и помогают ухаживать за участком, поддерживая траву в коротко подстриженном состоянии.

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