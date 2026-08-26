Девушка-кикбоксёр в Пакистане бросает вызов представлениям

Пакистанка Аиша отличается от многих своих ровесниц. У неё уже десятки трофеев за победы на ринге...

Пакистанка Аиша отличается от многих своих ровесниц. У неё уже десятки трофеев за победы на ринге. Она занимается кикбоксингом и сейчас собирается на очередную тренировку. Перед выходом надевает леггинсы и шорты, хотя знает: на улице за спиной услышит слова осуждения.

[Аиша Балоч, спортсменка]:

«Люди считают, что роль девушки – заботиться о доме и выполнять домашние обязанности. Особенно в нашей общине белуджей девушкам часто даже не разрешают выходить на улицу».

Впрочем, дома спортсменка всегда находит поддержку. Родные гордятся её достижениями. В июне Аиша принесла золото Пакистану, одержав победу в Шри-Ланке на Чемпионате по боевым искусствам ITMA.

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Тренер Аиши ценит её целеустремлённость и призывает родителей других девушек не закрывать им дорогу в спорт.

[Асад Африди, тренер]:

«Самооборона должна быть обязательной для девочек. <…> Наше послание родителям простое: поддерживайте дочерей так же, как поддерживаете сыновей. Дочери могут принести ещё большую гордость и честь вашей семье».

В планах у Аишы – служить в армии Пакистана.

[Аиша Балоч, спортсменка]:

«Я хочу вступить в пакистанскую армию и завоевать для неё золотую медаль. Я уже выиграла золотую медаль для Пакистана. Теперь я хочу завоевать ещё одну золотую медаль, на этот раз представляя пакистанскую армию».

Сейчас спортсменка готовится к Азиатским играм в закрытых помещениях, которые организует Олимпийский совет Азии. Турнир пройдёт в декабре в Саудовской Аравии.

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