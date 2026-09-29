Не видит волн, но покоряет их: история слепого сёрфера из Австралии

Этот австралийский сёрфер не видит волн, на которых катается. Но научился понимать океан по звуку, ветру..
Дата загрузки: 2026-09-29
Этот австралийский сёрфер не видит волн, на которых катается. Но научился понимать океан по звуку, ветру и движению воды.
[Стив Фокс, сёрфер]:
«Волны очень маленькие, но вода тёплая, светит солнце. Всё отлично».
Стив полностью потерял зрение около десяти лет назад из-за пигментного ретинита. Но сёрфинг не оставил.
Он по-прежнему стремится испытать восторг от скольжения по волне и чувствует прилив адреналина, когда несётся к берегу.
[Стив Фокс, сёрфер]:
«Ты просто полагаешься на движения океана, направление ветра, волн и звуков. И, конечно, важно, чтобы рядом был помощник».
Стив катается у побережья Квинсленда. Помогает ему местный инструктор Шейн Сильвер. Для него это новый опыт.
Сильвер выкрикивает команды, помогая Фоксу занять правильную позицию.
[Шейн Сильвер, инструктор по сёрфингу]:
«То, что он делает, – это удивительно. Уверен, это приносит ему огромную радость».
Для Фокса это не просто сёрфинг. Он хочет донести послание о том, что океан открыт для всех, включая людей со слепотой.
[Стив Фокс, сёрфер]:
«Сёрфинг – занятие спокойное и приятное. Если упадёшь, вода безопасна. Главное не удариться о доску. А когда привыкнешь к океану, можно дерзать. Найдите того, кто сможет быть рядом, и попробуйте».
В этом году Стив стал одним из 12 национальных чемпионов Австралии на Чемпионате по парасёрфингу в Байрон-Бей. Также участвовал в чемпионатах мира.
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