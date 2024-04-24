25 лет репрессий: приверженцы Фалуньгун призывают остановить гонения в Китае

Шествия и медитация со свечами. Так в десятках стран мира отмечают 25-летие со дня одного из..

Шествия и медитация со свечами. Так в десятках стран мира отмечают 25-летие со дня одного из самых массовых мирных обращений к властям в истории современного Китая.

25 апреля 1999 года десять тысяч человек вышли к правительственным зданиям в Пекине, чтобы попросить власти прекратить внезапно начавшиеся гонения на приверженцев мирной духовной практики Фалуньгун. Это было первое в своём роде широкомасштабное мирное обращение в условиях коммунистического правления, и тогда оно поразило весь мир.

Это район Флашинг в Нью-Йорке. Здесь проживает самая большая китайская община в США. В том числе здесь много тех, кто был вынужден уехать из Китая из-за репрессий.

Местные практикующие Фалуньгун проводят масштабное шествие, напоминая людям о событиях 25-летней давности и о том, что гонения в Китае продолжаются до сих пор.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сунь – один из тех, кто участвовал в том обращении к властям в 1999 году. Вспоминает, что там царили спокойствие и порядок.

[Сунь, участник обращения 25 апреля 1999 г.]:«Практикующие мирно сидели и стояли. Когда мы уходили, то всё за собой убрали, поскольку хотели оставить после себя хорошее впечатление у жителей Пекина».

Фалуньгун, также известный как Фалунь Дафа, – это система самосовершенствования, основанная на принципах истины, доброты и терпения и медитативных упражнениях. В Китае она массово распространялась с 1992 года. За семь лет по ней стали заниматься более 70 миллионов человек.

Цзян Цзэминь, который в то время был главой китайской компартии, увидел в такой популярности опасность, и обстановка в стране стала накаляться – начались первые аресты.

25 апреля 1999 года около десяти тысяч практикующих Фалуньгун со всего Китая приехали к зданию Государственного бюро по приёму жалоб и обращений в Пекине с призывом к властям восстановить справедливость и вернуть людям среду для свободной практики.

Прежний премьер КНР Чжу Жунцзи выслушал апеллянтов, пообещал освободить арестованных и уладить вопрос. Однако через три месяца китайские власти развернули широкомасштабные репрессии против Фалуньгун. И по сей день они включают незаконные задержания, пытки и, по данным правозащитников, даже насильственное извлечение органов у живых людей.

Парад на улицах Нью-Йорка и его посыл впечатляют многих прохожих.

[житель Нью-Йорка]:«Я вижу, как светятся лица практикующих Фалуньгун. Они такие спокойные. Я поддерживаю эту мирную организацию». [житель Нью-Йорка]:«Надеюсь когда-то увидеть такой парад Фалуньгун в Китае».

А это Япония. Парад Фалуньгун проходит по историческому центру Токио.

[житель Токио]:«Впервые вижу такой парад. Свобода вероисповедания – это базовое право человека, но практикующие Фалуньгун в Китае не могут свободно им пользоваться, что очень прискорбно».

А это уже Лондон, Великобритания.

Гу Синчжэнь занимается Фалуньгун много лет и недавно переехала сюда из Китая.

Короткая ссылка на эту страницу:

[Гу Синчжэнь, участница парада в Лондоне]:«Более чем за 20 лет я натерпелась столько притеснений, что уже сбилась со счёту. Мне тяжело говорить об этом. Сколько семей разрушили, разбросали и раздробили…» [Розмари Байфилд, участница парада в Лондоне]:«Мы хотим показать миру, что Фалуньгун – это очень мирная и хорошая практика. И совершенно несправедливо, что компартия Китая всё ещё преследует Фалуньгун спустя 25 лет».