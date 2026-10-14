Роботы-гуманоиды учатся пополнять полки в датских супермаркетах

В Дании человекоподобных роботов обучают пополнять полки супермаркетов. Стартап Hive Robots проводит испытания в супермаркете города Люнгбю недалеко от Копенгагена. Компания начала обучение в июне и планирует к началу 2027 года добиться того, чтобы роботы самостоятельно выкладывали товары.

Сейчас машины работают медленнее людей. Они учатся брать консервы и пакеты с макаронами, переносить их и ставить на полки. Разработчики используют искусственный интеллект, чтобы роботы могли справляться с разными товарами и изменениями в расположении продукции.

[Шарлотта Санд, сооснователь и генеральный директор Hive Robots]:

«Они могут научиться всему, как и мы, люди. И большое преимущество человекоподобных роботов в том, что у них есть ноги, ступни, руки и пальцы».

Роботов обучают операторы с помощью очков виртуальной реальности и ручных контроллеров.

[Роджер Сала, оператор робота]:

«Затем мы можем использовать эти данные для обучения наших моделей искусственного интеллекта, чтобы они могли выполнять ту же работу самостоятельно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В будущем Hive Robots хочет расширить список задач. Роботы смогут проверять сроки годности, убирать картонные коробки, находить пустые места на полках и выявлять товары, поставленные не туда.

[Шарлотта Санд, сооснователь и генеральный директор Hive Robots] «Мы работаем над тем, чтобы роботы двигались быстрее, и добьёмся этого. С каждым днём мы становимся лучше. Они будут работать быстрее и точнее размещать товары».

Однако до появления роботов во всех магазинах ещё далеко. Действующие в Дании нормы пока не позволяют таким машинам самостоятельно работать среди покупателей. Для этого потребуются изменения законодательства и дополнительные правила безопасности.

Короткая ссылка на эту страницу: