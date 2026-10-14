Роботы-гуманоиды учатся пополнять полки в датских супермаркетах

В Дании человекоподобных роботов обучают пополнять полки супермаркетов. Стартап Hive Robots проводит испытания в супермаркете города..
Дата загрузки: 2026-10-15
В Дании человекоподобных роботов обучают пополнять полки супермаркетов. Стартап Hive Robots проводит испытания в супермаркете города Люнгбю недалеко от Копенгагена. Компания начала обучение в июне и планирует к началу 2027 года добиться того, чтобы роботы самостоятельно выкладывали товары.
Сейчас машины работают медленнее людей. Они учатся брать консервы и пакеты с макаронами, переносить их и ставить на полки. Разработчики используют искусственный интеллект, чтобы роботы могли справляться с разными товарами и изменениями в расположении продукции.
[Шарлотта Санд, сооснователь и генеральный директор Hive Robots]:
«Они могут научиться всему, как и мы, люди. И большое преимущество человекоподобных роботов в том, что у них есть ноги, ступни, руки и пальцы».
Роботов обучают операторы с помощью очков виртуальной реальности и ручных контроллеров.
[Роджер Сала, оператор робота]:
«Затем мы можем использовать эти данные для обучения наших моделей искусственного интеллекта, чтобы они могли выполнять ту же работу самостоятельно».
В будущем Hive Robots хочет расширить список задач. Роботы смогут проверять сроки годности, убирать картонные коробки, находить пустые места на полках и выявлять товары, поставленные не туда.
[Шарлотта Санд, сооснователь и генеральный директор Hive Robots] «Мы работаем над тем, чтобы роботы двигались быстрее, и добьёмся этого. С каждым днём мы становимся лучше. Они будут работать быстрее и точнее размещать товары».
Однако до появления роботов во всех магазинах ещё далеко. Действующие в Дании нормы пока не позволяют таким машинам самостоятельно работать среди покупателей. Для этого потребуются изменения законодательства и дополнительные правила безопасности.
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