Как художник с бензопилой превращает тыквы в скульптуры для Хэллоуина

Этот оранжевый гигант весом 1200 килограммов – победитель конкурса на самую тяжёлую тыкву в Дании. А..
Дата загрузки: 2026-10-30
Этот оранжевый гигант весом 1200 килограммов – победитель конкурса на самую тяжёлую тыкву в Дании. А теперь его превратят в забавную скульптуру и символ Хэллоуина.
Преобразить тыкву взялся датский скульптор Сёрен Брюньольф. Его инструмент – бензопила.
[Сёрен Брюньольф, скульптор]:
«Я хочу создать маску в японском стиле. Знаете, в старых фильмах о самураях воины одеты в доспехи, а лица часто скрыты за пугающими масками. Вот это и стало для меня одним из источников вдохновения».
Впрочем, цель скульптора – не напугать, а порадовать. Так что тыквенное чудовище, хоть и обнажило зубы, всё равно улыбается. Зрители довольны.
Сёрен обычно работает со льдом и с деревом. Тыква в его руки попала впервые. Говорит, что в восторге от нового опыта.
[Сёрен Брюньольф, скульптор]:
«Поначалу я удивился тому, как легко поддаётся этот материал. Делаешь движение, и пила идёт как по маслу. Но приходится крепко держать инструмент: если не сдерживать усилие, можно переборщить. Так что на самом деле это довольно непросто – нужно контролировать каждое движение».
В целом художник создал скульптуры из десяти тыкв. Долго простоять они не смогут. Когда начнут вянуть, их отправят в зоопарк и скормят слонам.
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