Кашмирская мастерица создаёт произведения искусства из водорослей

То, что многие считают сорной травой, мастерица Кулсум Иршад из индийского Сринагара превращает в произведения искусства...

То, что многие считают сорной травой, мастерица Кулсум Иршад из индийского Сринагара превращает в произведения искусства. Она работает в технике «кашмирское папье-маше», но вместо бумаги использует водоросли и траву, собранные в озере Дал.

Кулсум пять лет работала традиционным способом. Делала папье-маше из макулатуры и старых школьных учебников и создавала декоративные изделия, украшенные росписью.

[Кулсум Иршад, художница]:

«Многие виды искусства уже исчезли или исчезают. Я очень люблю это ремесло и не хочу, чтобы оно исчезло ни при каких обстоятельствах. Поэтому всё время думала: если бумаги станет мало, что я буду делать?»

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Художница экспериментировала два года и наконец нашла решение: стала делать травяное папье-маше. Причём, собирая траву и водоросли в озере Дал, она ещё и помогает очистить его воды.

[Кулсум Иршад, художница]:

«В будущем озеро может стать ещё грязнее, и у наших детей может даже не остаться чистой питьевой воды. Что им тогда делать?»

Учителем Кулсум стал местный мастер Мохаммад Юсуф. Но не всё было гладко. Сначала он не хотел передавать ей знания: в обществе считают, что это не женская работа. Но Кулсум оказалась настойчивой, да к тому же талантливой.

[Мохаммад Юсуф, художник]:

«Я объясняю один раз, и она схватывает налету. Поэтому теперь она участвует во всех наших обсуждениях. Мы вдвоём садимся и решаем, каким должен быть следующий шаг».

Кулсум теперь и сама стала учительницей. У неё на курсах побывало уже 50 девушек. Мастерица считает передачу знаний ещё одной своей миссией. Так помогает тем, кто не может найти работу.

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