В Сиэтле полиция убрала «автономные зоны» протестующих

Полиция Сиэтла убрала протестную зону, которую глава местного полицейского управления описал как «незаконную и полную насилия», и которая заставила президента Дональда Трампа призывать к действиям в отношении демонстрантов.

Здесь протестовали участники движения BLack Lives Matter и другие активисты, которые вышли после убийства в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Белый дом неоднократно говорил, что протестующие провоцируют насилие, проводят погромы и занимаются мародёрством.

В ходе разгона протеста полиция арестовала около 30 человек. Это было сделано в ответ на отказ уходить, словесные угрозы и другие агрессивные действия.

Ранее мэр города Дженни Дуркан назвала создание так называемых «автономных зон» вокруг двух полицейских участков города незаконным. По словам главы полиции, на фоне протестов в городе стали чаще происходить перестрелки между преступными группами.

Изначально сюда приходили тысячи протестующих, чтобы послушать выступления о жестокости полиции и посмотреть на уличное творчество. Однако в последнее время участников акций становилось всё меньше.

При этом полицейские снова смогли входить в здания полицейских участков. Ранее они были вынуждены оставить свои рабочие места, поскольку их не пускали протестующие.

Гибель Джорджа Флойда также привела к тому, что радикальные группы по всем США стали требовать убрать памятники и символы, напоминающие о колониальном прошлом США и периоде рабства.

И кое-где правительства встают на сторону протестующих. Так, флаг Миссиссиппи, на котором есть эмблема Конфедерации, 1 июля был спущен. Теперь, спустя 126 лет его использования, специальная комиссия должна будет разработать другой дизайн.

В тот же день в Ричмонде, штат Виргиния, убрали статую генерала Конфедеративных штатов Америки Томаса Джонатана Джексона.

А в городе Колумбус штата Огайо убрали статую Христофора Колумба, которая стояла возле городской мэрии.

Сторонники таких действий утверждают, что хотят убрать свидетельства расизма. Однако президент Дональд Трамп выступает против этого и называет процесс разрушением истории и культуры США.

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