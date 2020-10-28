В Филадельфии мобилизуют нацгвардию после ночи мародёрства и протестов

В Филадельфии мобилизовали национальную гвардию Пенсильвании, чтобы сдержать погромы и беспорядки. Насилие вспыхнуло после того, как..

В Филадельфии мобилизовали национальную гвардию Пенсильвании, чтобы сдержать погромы и беспорядки. Насилие вспыхнуло после того, как полицейские стреляли в афроамериканца, вооружённого ножом. От ранений мужчина скончался.

По данным властей, застрелен был 27-летний Уолтер Уоллес. Он держал нож и отказывался его выбросить в тот момент, когда полицейские приближались к нему, держа его на прицеле.

Ночные протесты сопровождались мародёрством в местных магазинах. В ходе беспорядков около 30 полицейских получили телесные повреждения. Из них двоим потребовалась госпитализация. Более 90 человек было арестовано.

В ближайшие 48 часов в Филадельфию направят ещё несколько сотен нацгвардейцев. Как говорит правительство, они будут помогать полиции защищать местных жителей и их имущество, а также право на мирные собрания.

Многие возлагают ответственность за погромы на движение Black Lives Matter и радикальную организацию Антифа. Лидеры обеих групп придерживаются крайне левых взглядов и продвигают марксистскую идеологию.

При этом протестующие требуют лишить полицию финансирования и распустить её. Такие идеи также поддерживают представители Демократической партии США.

[протестующая]:

«Эта полиция – пустая трата времени и энергии. Пусть убирается».

Президент Дональд Трамп и его Республиканская партия выступают категорически против лишения полиции финансирования, заявляя, что это приведёт к резкому скачку преступности.

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