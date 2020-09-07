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Не менее 290 человек арестованы в Гонконге во время протестов против отсрочки выборов

Не менее 290 человек арестованы в Гонконге во время протестов против отсрочки выборов

По меньшей мере, 290 человек были арестованы в Гонконге в ходе массовых выступлений против отсрочки выборов..

Дата загрузки: 2020-09-07

По меньшей мере, 290 человек были арестованы в Гонконге в ходе массовых выступлений против отсрочки выборов в законодательный совет и против нового закона о нацбезопасности.

В воскресенье сотни полицейских были направлены в центральные районы города. Для разгона людей они применяли перечный спрей.

Сами протесты организовали через социальные сети. Они прошли в день несостоявшихся выборов.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам отложила голосование на год. Официальная причина – распространение коронавируса. Однако протестующие считают, что власти испугались победы оппозиции.

[житель Гонконга]:
«У меня такое ощущение, что власти отложили выборы в Законодательный совет не потому, что хотят предотвратить распространение COVID-19. Они хотят подавить право гонконгцев выражать свои требования и своё видение будущего. Наши права нарушают».

[житель Гонконга]:
«Власти Гонконга запретили протестовать. Мы вынуждены бороться за право выразить то, что нас волнует, что мы хотим обсудить. Сегодня у нас есть очень хорошая возможность высказать наши мысли».

До выборов оппозиция Гонконга надеялась получить историческое большинство в Совете. При этом в законодательном органе выбирают только половину депутатов. Остальную половину напрямую назначает специальная комиссия, которую обвиняют в лояльности к Пекину.

Протесты проходят в автономном регионе КНР почти каждые выходные с июня прошлого года. Они начались после того, как власти предложили принять закон об экстрадиции в Китай. Позже люди также стали требовать демократических преобразований и выступать против растущего влияния в регионе со стороны правящей в Китае компартии.
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