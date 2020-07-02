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Птенец эму потерял голову при виде собаки. Весёлое видео

Птенец эму потерял голову при виде собаки. Весёлое видео
Птенец эму потерял голову при виде собаки. Весёлое видео

Маленький эму по кличке Эми остался без матери.  Птенца забрали в дом. Неожиданно для эму в комнату вошла собака Молли.

Эми впервые видит собаку и от радости теряет голову. Смотрите весёлое видео.

Эму – крупнейшая австралийская птица, вторая по величине после страуса. Вылупившиеся птенцы весят полкилограмма, рост – 12 см. Птенцы могут уйти из гнезда через несколько дней после рождения. У них на теле коричневые или кремовые полоски, которые служат маскировкой. Они исчезают через три месяца. Птенцы растут очень быстро.

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