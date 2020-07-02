Птенец эму потерял голову при виде собаки. Весёлое видео

Маленький эму по кличке Эми остался без матери. Птенца забрали в дом. Неожиданно для эму в комнату вошла собака Молли.

Эми впервые видит собаку и от радости теряет голову. Смотрите весёлое видео.



Эму – крупнейшая австралийская птица, вторая по величине после страуса. Вылупившиеся птенцы весят полкилограмма, рост – 12 см. Птенцы могут уйти из гнезда через несколько дней после рождения. У них на теле коричневые или кремовые полоски, которые служат маскировкой. Они исчезают через три месяца. Птенцы растут очень быстро.