В Беларуси освобождают тысячи человек, задержанных в ходе протестов

Власти Беларуси начали освобождать тысячи заключённых, которых задержали в ходе протестов против результатов президентских выборов. В..

[Сергей, освобождённый протестующий]:

«Камера вообще предназначена на пять человек, но нас было изначально 25, ну и потом убирали по пять, добавляли… Конвейер, можно так сказать. Ты просто целую ночь слышишь, как здесь бьют людей на улице». [Евгений, освобождённый протестующий]:

«Сейчас я чувствую облегчение, что это всё закончилось. Но я не думал, что у нас за ширмой какого-то спокойствия, даже близко не мог представить, что творятся такие беспредел и беззаконие». [Лина, жительница Минска]:

«Меня в автозак запихнули и сказали, что либо едешь с нами на 15 суток, либо отбиваем ноги и отпускаем. Так как я стою тут, понятно, что я выбрала – мне просто отбили ноги сильно».

Власти Беларуси начали освобождать тысячи заключённых, которых задержали в ходе протестов против результатов президентских выборов. В ранние часы пятницы у центра заключения в Минске собрались сотни друзей и родственников арестованных. Людей выпускали небольшими партиями.

Помимо освобождения заключённых, власти также принесли публичные извинения. Так, министр внутренних дел страны Юрий Караев выразил сожаление, что травмы от силовиков получили случайные прохожие.

По меньшей мере, два человека погибли и 6700 были арестованы за последние дни в ходе протестов.

Место гибели одного из протестующих посетил посол ЕС в Беларуси Дирк Шубель. Он возложил цветы под крики «Спасибо».

[Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси]:

«Мы призываем власти разрешить мирные протесты, а также освободить всех, кто воспользовался этим правом».

Протестующие обвиняют Александра Лукашенко в том, что он подтасовал результаты выборов, чтобы переизбраться на шестой срок. Сам президент ранее говорил, что протесты – это вмешательство внешних сил с целью дестабилизации ситуации, и что на демонстрации выходят только безработные и люди с криминальным прошлым.

Однако недавно председатель Совета Республики Наталия Кочанова сказала, что Лукашенко распорядился пересмотреть все задержания. По её словам, война властям не нужна.

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