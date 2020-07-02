В Бразилии снова горят леса Амазонии

В июне пожаров в дождевых лесах бразильской Амазонии стало на 20% больше по сравнению с тем..

В июне пожаров в дождевых лесах бразильской Амазонии стало на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как показывают данные правительства, это месячный рекорд за последние 13 лет. Учёные беспокоятся, что это может быть сигналом к повторению прошлогоднего бедствия.

Так, за месяц Бразилия зафиксировала 2248 пожаров. В том же месяце прошлого года их было 1880.

Эти цифры не сравнятся с августом 2019 года. Так, сейчас это около 75 пожаров в день, в то время как 10 месяцев назад их было по тысяче в день.

Экологи говорят, что большую негативную роль играет обезлесенье. Пожарами обычно расчищают землю после вырубки лесов.

По данным Национального института космических исследований, за первые пять месяцев этого года масштабы обезлесения увеличились на 34% по сравнению с прошлым годом.

[Ромульу Батиста, эколог]:«С января по май этого года у нас 650 тысяч гектаров лишились лесного покрова».

Президент Жаир Болсонару в мае направил на защиту лесов Амазонии вооружённые силы.

Ещё одна проблема – дым от пожаров, который покрывает регион. Он может усугубить положение больных COVID-19. Бразилия – на втором месте по числу заражённых коронавирусом в мире. Их здесь около полутора миллионов.

Короткая ссылка на эту страницу: